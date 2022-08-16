習七一講話單行本 香港教育局贈中小學幼園

香港中小學幼園，將獲贈習主席七一講話單行本，教育局希望師生能加深認識國家。圖為荃灣居民參加「七一」升旗儀式。（中新社）

港府教育局 昨日表示，鑑於中國國家主席習近平 七一重要講話對香港 有重大意義，今日起向全港中小學及幼稚園贈送習近平主席《在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆港府就職典禮上的講話》單行本，讓教師及學生準確認識「一國兩制」下的憲制秩序，加深認識國家與世界發展大勢，了解香港融入國家發展大局的重要性。

文匯報報導，習近平七一重要講話明確闡述「一國兩制」成功實踐對國家和香港發展的重要性，並提出「四個必須」和「四點希望」。教育局今日起向全港開設本地課程的中、小學及幼稚園派送《在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第6屆港府就職典禮上的講話》單行本。

幼稚園一律獲發7本，小學按班級數目12班或以下獲發30本，13班或以上獲發60本，直資小學獲發60本，中學及特殊學校則分別獲發60本及30本，各學校校長填妥領取表格後，可派員在本月16日至9月15日期間，到所屬的區域教育服務處領取。

培僑中學校長伍煥傑昨日表示十分認同教育局的有關安排，他稱習主席重要講話表達了對香港年輕人的關心關愛，指出「青年有未來，則香港有未來」，並強調「要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識」。

他表示，學習習主席重要講話，有助於加深師生對香港要培養怎樣的人才、如何抓住國家「十四五」發展規畫、「一帶一路」及粵港澳大灣區建設發展帶來的機遇等認知。