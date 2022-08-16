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3+4檢疫放寬刺激赴港 入境旅客創新高

香港新聞組／香港16日電
香港15日新增4896例確診；圖為市民戴口罩出行。（中通社）
香港15日新增4896例確診；圖為市民戴口罩出行。（中通社）

特首李家超日前表示，「3+4」檢疫安排（即3天酒店強制檢疫加4天醫學監察）對香港整體疫情的影響極輕微，走漏風險比本地社區傳播風險還要低，既不會額外增加內地防疫風險，無礙香港與內地正常通關的商討進程。

綜合香港經濟日報等港媒報導，李家超指，目前將從海外及台灣抵港者的入境檢疫安排改為「3+4」模式，輸入個案的走漏風險低於1%，對香港整體疫情的影響極輕微。他表示，港府正與內地透過充分的溝通相互了解、建立互信，以盡力減少兩地人員往來的不便。

他表示，港府正與內地透過充分的溝通相互了解、建立互信，以盡力減少兩地人員往來的不便。他形容與內地部門溝通無間，溝通層次也不低。

入境檢疫限制12日放寬至「3+4」後，旅客增長漸明顯，剛過去周日的入境人數逾7000人，出境人數亦近5700人，同創自措施鬆綁以來的新高。

香港官方昨天通報新增4699例本土感染新冠肺炎案例，另有197例境外移入案例，過去一天有4名確診者死亡，年齡介於63至91歲。

相關官員表示，本地染疫情形仍處於上升趨勢，呼籲老人及小孩接種疫苗，這兩個群組的染疫後死亡率較高。據統計，沒有接種疫苗的老人群組，其死亡率為16.12%；接種了3劑疫苗的老人群組，死亡率只有1.03%。

近月來，本地染疫後危殆甚至死亡的嬰幼兒人數較多，部分人染疫後有腦炎及俗稱「嘶哮症」的支氣管炎等。

此外，立法會旅遊界議員姚柏良指出，香港入境檢疫安排改為「3+4」後，部分滯留外地及打算返港工作或探親的港人回港意欲增加，加上部分內地人仍因未能預訂直飛航班，因此選擇在港隔離再返鄉。

香港 疫情 疫苗

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