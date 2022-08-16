香港公務員事務局：只要不涉機密 公僕可批政府

香港示意圖。(圖：shutterstock)

警方國安處日前拘捕臉書專頁「公務員Secrets」兩名管理員，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」，兩人分別任職資訊科技總監辦公室系統分析主任及民政事務總署文員。公務員事務局長楊何蓓茵15日指出，公務員在社交平台上正常批評政府，如果不涉及機密資料，並不違法。

綜合明報、香港 01報導，楊何蓓茵昨視察兒童接種疫苗 情況後會見傳媒，被問及在網路發表對港府不滿的意見是否違法，楊何蓓茵稱保安局長鄧炳強早前已清楚解釋，只要所披露的訊息並非機密及屬於對政策的正常批評，公務員作出反映並無問題。

楊何蓓茵稱社交平台以外，公務員並非沒渠道反映意見，比如她會定期與公務員工會會面，曾接收到很多對港府政策和人力資源等批評。

鄧炳強14日稱，相關拘捕行動是針對有些人，利用這些平台散播具煽動意圖的行為，包括挑撥社區人士憎恨或使用暴力。他稱若只是批評政府或提出改善建議是無問題，純粹發表意見不會違法。

警方國安處早前拘捕四名公務員，其中兩人為社交平台群組管理員，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪，管理的群組為「公務員Secrets」，過往多次揭露政府內部消息。另外兩名被捕男子涉嫌「詐騙 」，身分是消防處救護員。