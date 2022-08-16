我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔任婆婆遇襲案 3青少年落網 另一14歲嫌在逃

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

香港公務員事務局：只要不涉機密 公僕可批政府

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

警方國安處日前拘捕臉書專頁「公務員Secrets」兩名管理員，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」，兩人分別任職資訊科技總監辦公室系統分析主任及民政事務總署文員。公務員事務局長楊何蓓茵15日指出，公務員在社交平台上正常批評政府，如果不涉及機密資料，並不違法。

綜合明報、香港01報導，楊何蓓茵昨視察兒童接種疫苗情況後會見傳媒，被問及在網路發表對港府不滿的意見是否違法，楊何蓓茵稱保安局長鄧炳強早前已清楚解釋，只要所披露的訊息並非機密及屬於對政策的正常批評，公務員作出反映並無問題。

楊何蓓茵稱社交平台以外，公務員並非沒渠道反映意見，比如她會定期與公務員工會會面，曾接收到很多對港府政策和人力資源等批評。

鄧炳強14日稱，相關拘捕行動是針對有些人，利用這些平台散播具煽動意圖的行為，包括挑撥社區人士憎恨或使用暴力。他稱若只是批評政府或提出改善建議是無問題，純粹發表意見不會違法。

警方國安處早前拘捕四名公務員，其中兩人為社交平台群組管理員，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪，管理的群組為「公務員Secrets」，過往多次揭露政府內部消息。另外兩名被捕男子涉嫌「詐騙」，身分是消防處救護員。

疫苗 香港 詐騙

上一則

天台玩極限運動「飛躍道」 香港少年16樓墜亡

下一則

習七一講話單行本 香港教育局贈中小學幼園

延伸閱讀

和香港故宮別苗頭 台北王羲之、懷素…20件國寶迎戰

和香港故宮別苗頭 台北王羲之、懷素…20件國寶迎戰
香港保釣船「啟豐二號」年久失修沉沒 登島成絕響

香港保釣船「啟豐二號」年久失修沉沒 登島成絕響
努力可改變命運？ 4成港人不同意 7成認同家庭出身決定未來

努力可改變命運？ 4成港人不同意 7成認同家庭出身決定未來
香港1%患者2次感染 22人離開檢疫酒店後見陽

香港1%患者2次感染 22人離開檢疫酒店後見陽

熱門新聞

中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20

超人氣

更多 >
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌
真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增