香港社協：1單位劏40伙 工廈住上萬低收戶

香港示意圖。(圖：shutterstock)

據香港 現行法例，工廠大廈單位不能作住宅用途，但現實是不少基層市民因為收入有限及就近工作地點等原因，仍然鋌而走險，隱瞞業主或在業主默許下租住，有單位更被劏成40伙、每6人共用一個洗手間。

文匯報報導，據香港社區組織協會估算，全港現時或有多達1.2萬戶在工廈單位違法居住，有獨居於工廈的自雇人士表示，因無法負擔一家四口租住兩房單位的租金 ，只好讓妻子和兩名女兒租住劏房，他自己一人居於工廈，經濟困窘令一家人無法日日團聚。

社協昨日公布的一項調查顯示，受訪工廈住戶工作以兼職或散工居多，占82.2%，他們的家庭入息中位數僅9166元，低於該會早前調查的私樓劏房家庭月入中位數（1.35萬港元，約1722美元）；惟工廈租金中位數（3000元）亦較劏房租金中位數（5000元）低40%。

調查亦就工廈住戶背景進行分析，53.3%受訪住戶為51歲至60歲的獨居人士，以男性居多，當中37%是單身人士、16.3%受訪者的家人在內地。

受訪者之一的胡先生表示，他與妻女一家四口約六年前開始在新浦崗一個工廈單位租住，他是自雇人士，平均月入萬多港元（約逾1280美元），妻子無固定收入，惟隨著女兒逐漸長大，與父親共居一室愈發不便。胡先生讓三母女在外租住劏房，「我送她們（兩名女兒）上學時都要東張西望，鬼鬼祟祟才能出門，怕人發現。」

另據明報報導，社協前年7月至上月訪問29棟工廈的139個住戶，調查發現逾半受訪者為獨居人士；約九成有工作，但逾八成以兼職或散工居多，逾四成月收入不過1萬港元。調查亦發現，逾九成人無申請任何政府資助；近六成受訪者未有申請公屋，當中77%因「不知申請手續」，已申請者輪候公屋中位數為4年。

社協指出，工廈住戶因憂心無家可歸終日誠惶誠恐，出入更謹慎，當中只約一成曾尋找社工協助，「猶如孤島隱形人」；社區組織幹事胡加沂稱，社福團體較難接觸工廈住戶，同時住戶工時長、為口奔馳，主動向社工求助機會低，令他們接收資訊較少。