香港1%患者2次感染 22人離開檢疫酒店後見陽

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 昨日新增4979宗確診，包括215宗輸入病例，衛生署公布，目前香港二度感染個案占整體的1%。屯門醫院五歲九個月大的染疫女童仍然危殆，她的11歲姊姊亦確診，但已打齊針，情況穩定，只有少許喉嚨痛。另外，昨日多三名患者離世，年齡介乎80至89歲，其中兩名長者都未有接種疫苗。

綜合大公報、文匯報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，整體個案中，約1%個案曾有確診紀錄，有機會是二次感染。在酒店檢疫期限縮短至3天下，有22宗輸入個案的患者，是離開酒店後檢測呈陽性的「黃碼」旅客。另有20宗個案於抵港7天後發現，但大部分病毒量低，相信屬「復陽」個案。衛生防護中心預計隨著酒店縮短檢疫期，抵港人士會增加，輸入個案將上升。

變異病毒株個案進一步增加，截至11日的數據，懷疑BA.4/5的變種病毒 株分支，個案比率上升至23.1%，懷疑BA.2.12.1的則占7.3%，其餘為BA.2.2。張竹君還補充更正，由於技術問題，前日新增數字應為本土病例5123宗、境外輸入病例185宗。

Omicron變異病毒株BA.5已成為海外主流病毒，而衛生防護中心抽樣檢查確診個案病毒基因，發現新增的懷疑BA.4或BA.5占比已持續增至23.1%，相信香港約有五分之一的確診患者感染此病毒。有專家相信輸入個案多感染此變異病毒株，呼籲「黃碼」人士盡量避免參加親友聚會和探訪活動。

呼吸系統專科醫生梁子超昨指出，雖然有22宗輸入個案屬已進入社區的「黃碼」人士，惟相較每天估計有逾千宗本地感染BA.4或BA.5個案，輸入風險仍較輕微。

他估計，香港的BA.4或BA.5個案會維持幾何式增長，按目前增長速度，兩三周後或會成為香港的主流病毒，並會為疫情 帶來進一步升幅。所幸目前香港出現二次感染的個案維持約1%，顯示曾染疫港人對BA.4或BA.5仍有較強交叉免疫力，因此預計這一波疫情不會有很大升幅，料單日增至1萬宗左右便「到頂」，然後再過兩三個月的回落期，這波疫情就會結束。