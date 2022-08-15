曾處理菲人質事件 香港前保安局長李少光73歲離世

港府前保安局前局長李少光（中）14日早上在睡夢中離世，終年73歲。（中通社資料照片）

香港 前保安局局長李少光14日早上於睡夢中離世，終年73歲。對於李少光離世，特首李家超以及港府各司局長紛表哀悼。特首稱讚李少光多年來盡心服務香港市民，在擔任保安局局長期間貢獻良多；他並代表港府向其家人致以深切慰問。

文匯報報導，李少光兒子李霖恩接受傳媒訪問時表示：「父親身體健康良好，早兩天（李少光）跌倒弄傷手，但可能是我（李霖恩）不知道，是否醫院檢驗不清楚，現在我不想作無謂推測，現在可能要待法醫檢驗才知道，我都未知發生什麼事。」

今年5月，李家超在競選特首期間，李少光擔任其選舉顧問團顧問，上月亦曾出席公開活動。

李少光在保安局局長任內參與處理過多宗重大事件，其中包括2005年香港主辦世貿部長級會議，當時大批來自南韓 的農民到港示威，衝擊警方防線，警方需要出動催淚彈驅散，事件中逾千人被捕。事後，李少光指出，香港警方以和平手法解決問題，韓農示威者也指：「香港警察 是全世界最斯文、最文明。」

另一件事是2010年的「馬尼拉人質事件」，該事件造成8名港人死亡，7人受傷，事件令全港社會極為震撼，時任保安局局長的李少光全力協調相關部門處理事件。

另據明報報導，李少光服務港府38年，於2009年獲頒發金紫荊星章。李少光任內較具爭議的工作，包括2016年旺角衝突事件後，他曾指參與衝突的年輕人「失去人性，如同禽獸」。