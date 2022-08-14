香港確診逾5000宗 3歲以下幼童飆9倍

香港醫務衞生局局長盧寵茂13日表示，抵港檢疫期調整為3日酒店加4日醫學監察，是最合理和風險可控的做法。（中通社）

香港疫情 相隔九天再次單日新增確診突破5000宗，昨日有5308宗個案，包括5148宗本土感染個案；再多3名女患者死亡，包括一名91歲、已打齊4針新冠疫苗 的婆婆。此外，3歲以下兒童確診數字近日持續增加，本月初比6月初升近9倍

綜合香港電台，大公報報導，醫院管理局表示，港府開放讓年滿半歲至3歲以下幼童可以接種新冠疫苗，但10天以來，只有3151名幼童打針，接種率欠佳。有專家表示，疫情居高不下，整體確診數字上升，幼童更容易感染，一旦感染後併發腦炎，死亡率很可能超過五成，康復後也可能有長期後遺症，呼籲家長盡快帶子女打針。

醫管局表示，昨日再新增約19名3歲以下確診兒童需入院。一名未接種新冠疫苗的5歲9個月女童確診後併發腦炎，情況危殆，需要插喉，正在屯門醫院兒童深切治療部留醫。她本身並無其他疾病，暫未知是否感染變異病毒株，其家人暫時無確診。

港府專家顧問、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆指出，部分兒童先天性免疫功能較弱，而且大腦仍處發育期間，若被新冠病毒攻擊，大腦容易受損，出現腦炎併發症。染疫兒童若出現該症狀，死亡率很可能超過五成，具體死亡率視乎何時送院。即使得以康復，由於中樞系統受損，可能有長期後遺症。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良近日發布的「香港疫情動態」圖表顯示，3歲以下幼童的確診數字，在7月31日至8月6日的一周錄得610宗，較6月5日至11日一周的63宗上升近9倍。醫管局過去3日均有公布3歲以下確診幼童入院數字，8月11、12日分別有20多與23人，昨日有19人。

劉宇隆認為，近日3歲以下兒童確診數字大幅上升，主要因為社會上整體確診人數上升。他再次呼籲家長盡快帶幼童打針，「預想到會有兒童情況危殆，甚至死亡，但沒想到這麼快就出現。」

6個月至3歲以下幼童由8月4日起可接種疫苗，公務員事務局表示，截至昨晚8時，累計3151名幼童已打第一針，占該人口組別約3%。至於3至11歲兒童組別，第一針接種率為78%，第二針接種率為63%。