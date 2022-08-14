託養遭虐殺 香港3個月大嬰兒全身瘀灼傷

香港示意圖。(圖：shutterstock)

一名三個月大男嬰昨日凌晨在大角咀一單位內昏迷，送院後證實死亡，男嬰身上有多處瘀傷及灼傷，警方以涉嫌謀殺拘捕一對受託照顧男嬰的35歲姓葉男報案人及其24歲姓林妻子，現正被警方扣查。

大公報報導，警方將循「謀殺」、「疏忽照顧兒童」及「虐待兒童」三個方向調查，初步調查發現男嬰的生母因經濟問題，上月底把男嬰交與被捕夫婦照顧。據悉，生母與女被捕人為朋友關係，二人相識數年。

警方昨日凌晨近2時接獲報案，指一名三個月大男嬰在大角咀博文街富貴大廈一單位內昏迷，被送往廣華醫院搶救，至凌晨3時證實不治。經法醫初步檢驗發現，男嬰右額近眼角位置有四處約一厘米瘀傷，左前臂、左小腿、右大腿及腳背，有多處約一至八厘米不等的灼傷，部分灼傷位置更出現水泡，相信傷痕為最近造成，認為情況有可疑，但死因未確認，待進一步解剖，案件轉交旺角警區重案組跟進。

大批探員昨早10時到單位內搜證，檢走一批嬰兒用具、死者衣物、食物及單位內一批家居用品，並以涉嫌謀殺拘捕一名35歲姓葉男子和24歲姓林女子。男子從事物流，女子無業，兩人是夫婦關係。

旺角警區助理指揮官（刑事）署理警司趙炳輝表示，案發單位約150平方呎，有少許凌亂，該對夫婦亦育有一名九個月大男嬰，未見有處理不善或受傷，案發時只有他們二人在單位內，故以涉嫌謀殺拘捕兩人。被捕夫婦的精神紀錄和狀態仍在調查中，會繼續調查涉案疑兇身分、犯案動機，以及男嬰受傷的經過。

香港 心理學協會會長劉英健指出，近期的虐待兒童案件增加，主要原因在於疫情 期間，部分家庭出現經濟困難，工作、生活等壓力不斷增加，需要一個出口宣洩壓力，但選擇了錯誤的方法，包括虐兒、吸菸、飲酒，甚至吸毒等等，最終導致悲劇。

另據明報報導，翻查社署數字，近年虐兒個案有上升趨勢，今年1至6月共有689宗，而去年則有1367宗，為2005年以來最多，當中593宗為身體傷害或虐待。警方統計過去5年每年有逾千宗家暴 刑事案件，今年上半年則有510宗。