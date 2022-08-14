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打擊衛生黑點 港府今起大滅鼠 誓言三個月見成效

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府14日起展開為期三個月的「政府打擊衛生黑點計畫」，推動全港大清潔，聚焦防治鼠患和改善市容，此次上榜的不少衛生黑點已存在19年，包括銅鑼灣景隆街、北角春秧街後巷等地。

文匯報報導，針對香港老鼠橫行街頭、隨處棄置的垃圾臭氣熏天等環境問題，由特首李家超於上月6日任命由卓永興出任主席的「地區事項統籌工作組」宣布，14日起，將開展為期三個月的打擊衛生黑點行動，並推出一系列措施，包括成立19支夜間防治鼠患流動隊。

卓永興12日率領跨部門官員舉行記者會，說明港府打擊衛生黑點計畫。他表示，第一階段將從14日開始為期三個月，著力清理全港663個街道和後巷衛生、鼠患、非法傾倒建築物廢料、冷氣機滴水等衛生黑點和街道管理黑點，尤其將重點打擊其中逾300個垃圾棄置黑點。

另據大公報報導，政務司副司長卓永興承認清潔工作不夠徹底完善，此次也不會做完3個月便了事，但希望多管齊下，能在3個月內令市民見到效果。港府亦正研究制定新的鼠患指數，有議員表示，捕鼠成本若能同步降低會較為理想。

港府前日公布全港逾600個環境衛生黑點，過往資料顯示，不少衛生黑點在2003年爆發SARS疫情後的「全城清潔大行動」黑點榜單中就已出現過，其中銅鑼灣景隆街後巷、北角春秧街、渣華道後巷及街市附近等地，常年出現建築材料等雜物或垃圾袋堆積的情況，成為老鼠及蟑螂的「天堂」，但19年過去，衛生情況無改善。

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