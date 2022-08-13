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港全年經濟預測-0.5%至0.5% 盼旅客回升救GDP

香港新聞組／香港13日電
港府公布第二季實質本地生產總值按年計跌幅放緩至1.3%，全年經濟預測下調為-0.5%至0.5%；圖為香港尖沙咀。（中新社）
港府公布第二季實質本地生產總值按年計跌幅放緩至1.3%，全年經濟預測下調為-0.5%至0.5%；圖為香港尖沙咀。（中新社）

受全球經濟前景急劇惡化影響，香港特區港府於3個月內第二度下調香港全年經濟增長預測，由5月份預測增長1%至2%，下調至增長-0.5%至0.5%。外界預估，12日上路的隔離檢疫「3+4」政策， 預料訪港旅客會增加；但也擔心外需疲弱，恐繼續拖累香港的出口表現。

文匯報報導，港府經濟顧問梁永勝昨指出，上半年經濟表現比預期差，加上全球經濟前景急劇惡化，嚴重影響香港的出口表現。不過，最新預測代表下半年經濟有增長。他強調，雖然香港經濟連續兩季按年收縮，但第二季經濟按季止跌回升，反映經濟正改善中，不認為香港經濟步入衰退。

港府昨公布本地生產總值（GDP）第二季修訂數字，在第一季按年收縮3.9%後，第二季跌幅收窄至1.3%。經季節性調整後，第二季GDP按季回升1%。港府指出，第二季香港經濟整體上有改善，但改善程度較預期弱。全球需求轉弱以及跨境運輸持續受干擾，嚴重拖累出口表現，整體貨物出口在第二季跌幅擴大至8.6%。同時，本地經濟活動略見恢復，但動力在季度後期回軟，因疫情有反彈，美國加息亦影響消費者信心，以及全球金融狀況收緊。

考慮到上半年經濟表現遜預期，以及全球經濟前景急劇惡化，港府下調香港全年GDP增長預測，由5月時覆檢的增長1%至向下修訂至 -0.5%至0.5%。這是港府過去3個月內第二度下調預測。港府在今年2月時，曾預測全年GDP增長2%至3.5%。

港府最新料今年GDP或負增長0.5%，翻查統計處資料，香港過去26年僅4年出現負增長，包括1998年、2009年、2019年及2020年，分別為-5.9%、-2.5%、-1.7%及-6.5%。

據報導，梁永勝昨指出，最新的全年經濟預測已計及早前放寬檢疫隔離日數至「3+4」檢疫因素，但目前政策成效如何仍然未清楚，因此採取區間範圍，如效用大則會傾向上限0.5%增長的預測。他相信放寬措施對香港重建國際聯繫相當重要，直接效果包括可能令訪港旅客上升，人們出外或來港工作亦更容易。但未能估計可增加多少訪港旅客，據估算每100萬旅客到港，對GDP可有0.1%的提振效果。

展望未來，港府認為，外圍環境顯著惡化將在今年年底前，嚴重影響香港的出口表現。儘管預期內地經濟復甦應能抵消部分影響，但先進經濟體通脹高企，主要央行因而大幅收緊貨幣政策，將進一步削弱全球增長動力。而借貸成本上升，也可能影響企業的投資意慾。同時，全球疫情演變、地緣政治局勢緊張等風險因素，亦須密切留意。

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