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香港新景 家住啟德機場跑道 閒置20年終於開發

香港特派員李春／香港13日電
香港房屋委員會12日公布，截至6月底，約有14.42萬宗一般公屋申請；在過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間為6年，較早前的6.1年新高微跌0.1年。（中通社）
香港房屋委員會12日公布，截至6月底，約有14.42萬宗一般公屋申請；在過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間為6年，較早前的6.1年新高微跌0.1年。（中通社）

新冠肺炎病毒特別是變種病毒的爆發，打沉香港經濟，包括香港經濟的定海神針香港樓市。港府最新經濟預測是繼續調低經濟成長指標，但香港地產商已按捺不住，想把停頓的新樓銷售重啓。地產界預計會有點吸引力的樓盤，叫做啟德前跑道區項目，因為可以說是家住機場跑道。

啟德前跑道區項目，說的是香港老啟德機場的跑道，閒置約二十年終於開發，用來建設住宅和商業樓宇，如順利下年底前可以賣樓了。

啟德機場是香港最具特色集體記憶之一，這機場一九二五年啟用，位於香港維多利亞港東端，可以說是全球少有的位居市中心的機場之一。以前搭乘飛機，白天感覺是橫壓到九樓城寨之上，晚上則有落於燈海中之感，都是美不勝收。最妙的還是出了機場都會過馬路到九龍城，那裡食肆眾多，隨您挑碗久違的心頭好。

啟德機場好是好但就是太小，當年的港英政府設計了個「玫瑰園計畫」，要建香港新機場，但北京官員懷疑是英國人要把香港儲備花光，指其勢將「車毀人亡」，吵來吵去，香港新機場還是在大嶼山赤鱲角填海興建，不過預算已經貴了數百億港元，成了政治經濟學的新案例。

赤鱲角新機場在香港主權移交前建成啟用。而啟德國際機場則穩過渡了一段時間，在一九九八年七月停用。但規畫經年，重建無期，一直拖到最近幾年，香港才開建規畫一個啟德發展區，總面積有三百二十公頃，並集住宅、商貿及娛樂於一體。

按照規畫，這個發展區有好幾個地標性建築，那些政府大樓不用說了，商業樓宇最多也就是去逛一圈，真正特別的是住宅樓宇，因還沒聽說過在一條機場跑道上建住宅大樓，說把家安在跑道上或睡在跑道上，一點也不誇張。

這跑道上的家會有絕妙景色和香港特色，絕妙景色在於跑道是伸向海中，就有所謂三面環海了，而且是維多利亞中心的日出日落加燈海；香港特色是一條機場跑道上，僅住宅項目就有十一個，未來應有數以萬計的人流進進出出。所以現在在吵如何安排交通設施，要不要建一條單軌列車來運人。

香港 機場 北京

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