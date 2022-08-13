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林鄭等10前高官 獲港府委任「太平紳士」

記者廖士鋒／香港13日電
香港前特首林鄭月娥等10前高官，獲委太平紳士；圖為林鄭7月18日出席學習習近平重要講話精神專題研討會。（中通社）
香港前特首林鄭月娥等10前高官，獲委太平紳士；圖為林鄭7月18日出席學習習近平重要講話精神專題研討會。（中通社）

甫卸任香港特首的林鄭月娥，目前新增的頭銜是獲港府委任為「太平紳士」。

據香港政府新聞公報，政府委任13名太平紳士，包括前任行政長官林鄭月娥及多名前任官員。

其中10人獲委任為非官守太平紳士，包括前任行政長官林鄭月娥、多名前任局長陳帆、陳肇始、聶德權、薛永恒 、黃錦星、邱騰華、前任紀律部隊高層官員白韞六及鄧以海、前審計署署長朱乃璋。

另外3人是官守太平紳士，分別是政務司副司長卓永興、創新科技及工業局局長孫東、商務及經濟發展局局長丘應樺。

在香港，太平紳士的主要職能是「巡視懲教院所、羈留中心或其他院所，以確保其有效管理，以及沒有任何人士被不公平對待或被剝削權利。太平紳士確保個別人士所作的投訴，會以公平和具透明度的方式處理」。

此前港府才在6月28宣布延後公布2022年授勳跟太平紳士委任名單。依據慣例，每年的授勳名單和新委任的太平紳士名單，通常會在特區成立日（7月1日）於政府憲報刊登。

而港府已在7月27日宣布889人授勳名單以及50人太平紳士，此次委任太平紳士為新增的13人。

另據明報報導，港府於6月宣布押後公布林鄭月娥任內最後一份授勳名單，至7月底公布。當時特首李家超有份獲林太頒授大紫荊勳章，另50人當時獲委任為太平紳士。

林鄭月娥 香港

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