上水扔磚釀命案 2年青囚5年半 反修例案刑期第三高

香港 2名青年被指於2019年11月於上水參與掟磚，誤殺70歲清潔工人之案件，高院 陪審團於上月12日裁定2人誤殺罪及蓄意傷人罪均罪名不成立，但裁定2人暴動罪成。高院原訟庭法官杜麗冰經提取2人的背景報告後，12日早上判處2人均監禁5年半。

綜合大公報、明報報導，本案為反修例暴動案中刑期第三高的案件。辯方在庭外稱，被告聽取法律意見後，均無意就刑期上訴。

法官杜麗冰判刑時指出，兩名被告響應網上號召到場拆磚堵路，雖然並非大程度但亦有一定程度的預謀性，嚴重損害公眾財產。法官又讚揚當日搬磚拆路障的市民為「無名英雄」，認為他們行為無私無畏，體現香港精神。

法官總結案情時說，兩名被告當日受號召前往上水，兩人通過手機 短訊聯絡，商量攜帶槌子及外出「搞鐵」，即有意破壞鐵路設施。法官表示，當日黑衣人在傘陣下向途人丟磚，觸發暴力事件，導致死者不幸遇害；更讓人心碎的是，事主被磚頭擊中倒地之後，其手機仍在繼續拍攝。

據報導，首被告劉子龍案發時17歲，現年19歲；次被告陳彥廷為職專文憑課程學生，案發時16歲，現年18歲。陪審團早前裁定兩人誤殺及有意圖而傷人罪脫，暴動罪則以大比數裁定罪成。據了解，律師團隊原本預計差不多的刑期，若兩人在囚行為良好，最快明年底出獄。

報導稱，法官引用「黃之鋒案」的量刑指引表示，兩名被告有一定預謀犯案，不過被告沒與警員對峙，衝突歷時不長。法官亦引述「梁天琦案」判辭稱，上訴庭強調維持公共秩序之必要，須判阻嚇刑罰。法官最終採納6年監禁為量刑起點，考慮求情因素後減刑半年，兩名被告各囚5年半。