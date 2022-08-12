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搶全球創科人才 李家超10月公布措施

香港新聞組／香港12日電

香港行政長官李家超11日強調致力發展創新科技業，並透露在其10月發表的施政報告中，將會提出吸引全球創科頂尖人才的措施。

中央社報導，李家超在2022年大灣區國際科創峰會上致辭說，他將於10月發表上任以來首份施政報告，而他近日就報告諮詢民意時，一些意見認為，香港應該着力發展創新和科技事業，也應該把握時機，吸引全球頂尖人才匯聚香港。他說認同這些意見，將會在施政報告中提出相關想法和措施，但沒有透露具體內容。

據明報報導，科技創新界立法會議員邱達根及香港軟件行業協會會長錢國強表示，現今人才引進計畫申請繁複，入境處審批時未必了解業界所需，建議日後為創科界設專門人才引入機制，就審批原則諮詢業界。稅務方面，錢表示海外不少國家設「雙重徵稅」，認為政府可提供優惠。他又期望政府日後擬定政策方向後與業界討論執行細節。

報導指出，出席同一線上諮詢會的邱達根稱，當日逾半業界均關注人才問題，他建議，本港應聚焦發展金融科技、生命科技、數據經濟，及晶片生產等高端產業；而針對上述範疇，政府需在土地、人才、投資及政策4方面提供支援。他舉例，發展創科需土地設廠、人才來港需住屋及照顧子女上學。他又建議政府參考外國政府做法，設專項基金吸引人工智能公司落戶，並推出措施方便企業將業務推展至大灣區城市。

香港 灣區 人工智能

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