學者：港人口淨移出仍未見頂 不少人舉家移民

香港 政府11日公布年中人口數據，最新人口數為729萬1600人，較去年同期下跌1.6%，有逾11萬人移離香港，對人口淨移出，學者指是警號而且還未到頂。

環凱移民 顧問公司董事張家禧表示，近年港人移民潮已形成，香港淨移出人數上升是正常現象，即使與過去數年相比，數字倍增，亦不感到意外。

明報報導，港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝認為，淨移出人數屬警號，料趨勢維持1至2年，相信仍未見頂。他指移民原因可能包括「港區國安法」，部分人未必完全理解並有憂慮，部分人或因防疫政策、住屋環境等因素離開，同時不少國家放寬入境及移民政策，吸引年輕人或專業人士離開。葉兆輝說香港近年生育率很低，死亡人數升，加速人口老化，而移民者多數屬年輕人或高學歷者，將影響香港勞動力及稅收，政府須正視並盡快填補人才缺口。

香港01報導，有研究人口問題的學者認為，根據去年到今年年中的數據，累計多達近20萬人流出，預料移民人士主要是高學歷、高技術人士，相信對香港勞動市場有影響，而現時商界「請唔到人」的現象亦反映相關趨勢。

身兼嶺南大學副校長的比較政策學講座教授莫家豪表示，政府的數據無提及人口移出原因，故無法確定淨移出人口的增加的因素，但認為近年香港社會不穩，年輕學子負笈海外升學 ，亦不少家庭舉家移民，強調人口向外流動是「不爭嘅事實」，故政府數據亦有反映到有關趨勢。

莫家豪續指，現時社會情況轉趨穩定，相信港人移出數字亦會回穩，但難言現階段是否「見頂」，強調中美關係、台海局勢亦有機會影響港人留港或移民的意慾。

他又認為，香港人口流出「未必係完全壞事」，認為職場空缺會因移民潮而增加，可增加引入海外人才的機會。

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝則認為，去年年中香港居民移出數字達8.9萬，加上今年年中最新數字為11.3萬，累計有約20萬人，預料這班人中大多是高學歷、高技術人士，屬職場中高層人士，相信這個移出數字對本地勞動市場有影響。