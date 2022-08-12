反送中抗爭平穩了 內地報讀港校人數回升

內地學生申請報讀香港的大學，人數較去年上升；圖為示意圖。（本報資照照片）

香港 各大院校表示，今年內地學生的申請人數都較去年上升，其中嶺南大學、浸會大學的內地學生報名人數，分別增加六成及五成。專家表示，香港從反送中抗爭時期恢復過來，重回安穩，學生可以安心上學做研究。

香港大學教育資助委員會資助的八所大學中，有六所採取自主招生 的方式。

據香港中通社報導，香港大學透露，有逾1.5萬名內地學生以高考 和其他考試成績申請報讀港大，其中高考生申請人數較去年成長一倍，以國際文憑申請的內地學生人數升幅也超過七成。

香港大學也說，內地學生成績及其學術表現較往年提升。本年度的取錄工作仍在進行中，該校2022年內地招生學額預估約300位，意味競爭比率為50:1。

浸會大學則說，今年自主招收內地高考生的申請人數超過3700人，較去年2500人增加約48%。獲取錄的學生超過160人，也較去年110多人增加約45%。至於嶺南大學，該校說今年共收到近2000名內地高考生報名申請，較去年多六成，最終取錄約50名內內地考生，比去年增加約24%。

香港理工大學表示，2022至23學年，包括內地學生及國際生在內的非香港本地學生報讀情況理想，學校預計取錄學生人數較去年略有增加。

香港中文大學與城市大學也參與內地統一招生，但暫時沒有具體申請數字公佈。城大說，申請該校人數遠多於取錄人數，而今年招生程序尚未完成，預計招生總數與去年相若。中大表示，今年通過全國統一招生計劃錄取約310名內地本科生，與去年相仿。

香港教育政策關注社主席張民炳認為，香港各大學的內地學生申請人數上升，反映內地年輕人對香港高等教育重十信心。他表示，今年的申請人數升幅頗大，無疑是好現象。香港從反送中抗爭時期恢復過來，重回安穩，學生可以安心上學做研究。

目前，香港資助大學的大學課程以較高學費錄取最多兩成的非本地生，多所大學近年收生人數已接近上限。