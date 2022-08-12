港湧出走潮 去年淨移出11.3萬人 最新人口729萬

近兩年來因政經環境的變動，香港出現新一波移民潮。（路透）

香港 政府昨公布年中人口數據，最新人口數為729萬1600人，流動居民佔10.97萬人，較去年同期下跌1.6%，有逾11萬人移離香港，但港府說沒有移民 的直接統計數字。撇除持單程證的移入人口，居民的淨移出為11.32萬人，較去年同期大增27％。

香港統計處昨發布的數字顯示，與去年中比較，今年中香港本地死亡人口多於出生人數，兩相加減，自然減少2萬6500人；淨移出香港居民則有11萬3200人。

香港政府無意公布香港人移出的數字，稱淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等各種目的進出香港的流動，但當中沒有細分的數字，所以沒有港人移居外地的直接統計數字。官方還稱，香港疫情 和相關防疫要求，影響人才流入，以及香港作為國際城市，人口的流動性一直很高。

在現實中，移民潮令香港教育、醫療等行業受到衝擊。港府商務及經濟發展局局長丘應樺稱，香港引入人才不限於歐美，引入中國大陸人才更好。又說雖有企業因為疫情及地緣政治等原因而短暫性離開香港，但相信他們會回流香港。

香港政府統計處去年公布人口數據時，香港當時人口741萬多人，年減少百分之零點3，即減少約2萬3千多人。當時的解釋1是死亡多於出生，2是香港居民淨移出。港府發言人當時特別強調，以淨移出人數上升認為香港出現移民潮是以偏概全。

以這次年中人口數據看，香港出生率仍持續下跌，出現了死亡多於出生的2萬6500人的自然減少，但同期有11萬3200名香港居民淨移出，較2020年中到2021年中的離港人數增加2萬4千人。

據去年8月香港官方發布的統計數字，從2020年中到2021年間，香港居民淨移出8萬9200人左右。

香港政府發言人解釋說，香港生育率在亞洲經濟體中一直屬最低的地方之一，過去兩年出生人數大幅下跌，亦可能受新冠疫情影響，而隨著人口高齡化的趨勢，死亡人數也在上升。