香港搶人才 李家超：首份施政報告將公布措施

香港示意圖。(圖：shutterstock)

粵港澳大灣區 院士聯盟11日上午主辦首屆「大灣區國際科創峰會」，以「融入灣區戰略 建設香港 國際創科中心」為主題，共同探討香港未來的科技發展着力點，打造粵港澳大灣區內最具影響力、最高規格的科研學術交流平台，探討大灣區科技創新發展前沿資訊，為大灣區發展出謀獻策。

文匯報報導，香港行政長官李家超在峰會上致辭時表示，中央對香港創科發展高度重視，特區政府必定不負所託，推進粵港澳大灣區城市深度合作，為大灣區創科發展開創新篇章。他又說，會在首份施政報告中，提出有關發展創科、吸引人才的想法和措施。

李家超表示，粵港澳大灣區院士聯盟在去年成立，正值國家「十四五」規劃的開局之年。「十四五」規劃奠定祖國發展為創新型國家和科技強國的目標，更明確支持香港建設國際創新科技中心，為香港帶來歷史性的機遇。院士聯盟凝聚大灣區內中國科學院和中國工程院兩院院士，以國家級科學家構建強大平台，貢獻大灣區科創發展和交流合作，助力國家實現高水平科技自立自強。他並衷心感謝國家科技部、中國科學院和中國工程院一直以來對香港創科發展，以及粵港澳大灣區院士聯盟的大力支持。

李家超續指，習近平 主席在7月1日的重要講話中提到，香港創新科技產業迅速興起，又在視察香港期間親臨香港科學園考察，反映中央對香港創科發展高度重視。特區政府必定不負所託，推進粵港澳大灣區城市深度合作，為大灣區創科發展開創新篇章，一如習主席在重要講話對特區政府提出的希望，為香港、為國家不斷增強發展動能，切實排解民生憂難。

今年10月，李家超將發表任內首份施政報告，近日正進行公眾諮詢。他提到，曾在線上諮詢會上聽到一些意見，認為應該趁着香港邁進由治及興這個關鍵時刻，着力發展香港的創新和科技事業，而且也應該把握時機，吸引全球頂尖人才匯聚香港，要「搶」人才。李家超說，很認同這些意見，亦會在施政報告提出想法和措施。他又呼籲參與峰會的兩院院士和科研人才，積極向特區政府發表真知灼見，助力為下一代建設更美好、更有活力的社會。