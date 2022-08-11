香港警隊策略方針 新增「維護國家安全」

香港警務處處長蕭澤頤說明警隊未來兩年策略方針，表示比上次新增「維護國家安全」。（取材自文匯網）

香港 警隊公布未來兩年的策略方針，相比上一次新增了「維護國家安全」，香港警務處稱維護國家安全涉及包括人力、社區關係及恐怖主義等多個重要範疇，故列入策略方針。

據10日出版的新一期香港警隊刊物《警聲》頭版報導，警務處處長蕭澤頤於7月22日向出席簡介會的高級警司及以上職級人員公布了《策略方針2022-2024》的詳情，現對社會公布。

本次公布的策略方針除保留《策略方針2019-2021》中實施的三個策略方針之外，另增加一個全新的策略方針「維護國家安全」。

目前香港警隊四項策略方針分別為：維護國家安全；應用科技以應付數位時代的警政需求；與社群 共同推動警政；裝備警隊以迎接新的挑戰。

蕭澤頤指出，自上次策略規畫過程以來，警隊的作業環境出現急遽變化。新的策略方針旨在為警隊訂立方向，以便警隊能應對當前和未來將出現的挑戰。

蕭澤頤說，為達致目標，策略方針和策略規畫過程會有重大改變。2019年香港社會動盪後，維護國家安全已成為中國大陸中央政府、特區政府及警隊的重大議題。

他指出，維護國家安全對警隊而言是一個策略議題，因其涉及多個重要範疇，如人力、訓練、辦公設施、社區關係及恐怖主義；維護國家安全與警隊工作息息相關，故成為其中一個策略方針。

蕭澤頤強調，這次策略規畫過程可以說是迄今至為重要的一次。香港警隊必須作好準備，應對未來可能面臨的挑戰，他期待警隊在應對策略性問題上取得重大進展。

香港2019年爆發反送中 事件，隨後於2020年7月起實施所謂《港區國安法》。