港檢疫鬆綁 機票貴到飛起 外傭飛港票價恐飆5倍

香港12日起開始實施「3+4」防疫政策，縮減檢疫日數造成機票價格飆升；圖為抵港人士於機場等車輛接送入住檢疫酒店。（中新社）

港府12日起放寬所有由海外及中國台灣地區、經機場抵港人士的檢疫隔離期，改為「3+4」新安排。檢疫限制「減辣」刺激回港旅客量激增，機票「貴到飛起」。新安排公布後，機票價格較之前三級跳，尤其以英國飛港機票最貴，15日倫敦飛香港 的單程機票盛惠逾6.7萬港元（約8538美元），然而不少航班更是「一票難求」，有錢都搶不到機位。

國泰航空此前因疫情 虧損而大幅裁員 ，如今適逢返港檢疫措施放寬之際，將展開全面招聘計畫，未來18至24個月內將招聘超過4000名前線員工；遭外界批評大裁員無情，卻趁著放寬檢疫時又大舉招聘。

文匯報報導，有旅遊業界指出，目前航機票價較疫情前已大幅飆升，相信放寬檢疫日數後會令飛港旅客增加，但對旅遊業的提振作用仍不大，未見本地旅行社短期內增加外遊團。

代訂機票的旅遊網站則顯示，13日由倫敦赴港的另一班CX254航班，單程最便宜票價為1萬7669港元，且只剩3張。下周票價更貴，下周一倫敦飛香港的CX252，單程最低票價6萬7765港元，但未有說明是否商務客位機票，較14日的5萬8652港元飆升21%。至於國泰由香港直飛倫敦的CX251航班，11日出發單程機票1萬4037港元起，12日則升至2萬1221港元，16日更要3萬1089港元起。

另外，外傭飛港票價亦上升，國泰航班CX798印尼直航香港，今日單程價格為4763港元起，明日升至5488港元。香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭表示，以往外傭合約的單程機票僅1千多元，現索價4000多元，聘用外傭的雇客須多付機票費用恐逼近5倍，有雇主猶豫應否讓外傭飛港。

由於疫情令國際航班減少，已令機票價格飆升。香港旅遊業議會主席徐王美倫昨表示，以往就算旺季，倫敦飛港單程機票若有推廣優惠也只售1萬餘元，沒有優惠則約1.5萬元左右，現時已升至超過兩萬元，有客人早在今年5月已預訂本月由加拿大多倫多飛港的來回機票，當時只售2.5萬元，近日想更改起飛時間，但多倫多飛港的單程票價已升至1.7萬元。