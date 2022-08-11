電檢令刪1秒傘運畫面 片商撤映金馬獎動畫「暗房夜空」

「暗房夜空」劇照。（視頻截圖）

由獨立電影 製作人成立的「平地映社」昨宣布取消曾獲台灣金馬獎最佳動畫短片「暗房夜空」的放映活動，形容決定屬「遺憾」。

明報報導，「平地映社」昨晚表示，接獲電影、報刊及物品管理辦事處（電檢處）回覆，要求刪減重現「非法佔領行動」的畫面，否則不能公開放映；並指處方引用電影檢查條例作出有關決定。翻查資料，有關條文提及處方的監督和檢查員須考慮「該影片的上映是否會不利於國家安全」。

「平地映社」昨在臉書專頁宣布，取消「暗房夜空」下周日實體放映活動，稱電檢處不允許該作品以完整版本上映，而該作品導演 與主辦單位均不會放映經刪剪的版本。組織昨日回覆查詢，指上月已提交「電影送呈表格」，本周接獲電檢處電郵回覆，提及若製作團隊不按照要求刪減指定片段，則無法取得2A電影評級，亦不會獲發電影核准證明書。根據相關條文，處方的監督和檢查員須考慮「該影片的上映是否會不利於國家安全」。

曾獲台灣金馬獎最佳動畫短片「暗房夜空」，電檢令刪一秒「非法佔領」。（視頻截圖）

「平地映社」指，處方要求刪除的是影片於4分7秒的畫面，畫面中有圍欄隔開帳篷和馬路，左方四個藍色方格上出現「毋忘初衷」四字，左方的黃色橫額上出現雨傘圖案和「我要」字樣，片長不足一秒。該動畫全長7分31秒。

「暗房夜空」由石家俊、黃俊朗和黃梓瑩創作，三人均是當時香港 公開大學（現稱香港都會大學）動畫及視覺特效榮譽藝術學士課程學生。「平地映社」引述動畫製作團隊回覆稱，暫不接受訪問，並引述團隊稱「我們的感受是，真的只是一兩秒的畫面而已」。