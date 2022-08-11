香港雇主逼放無薪假 黃碼員工被「停職」

香港10日新增4593例確診，街頭民眾仍戴緊口罩防疫。 （美聯社）

香港昨天新增4593例新冠確診病例，其中4344例為本土感染，249例為海外移入。衛生官員在記者會上同時公布，過去一天多4名確診者死亡，年齡由61至87歲。目前有1516名確診者在公立醫院接受治療。

文匯報報導，為配合12日起實施的「3+4」檢疫新安排，港府日前推出「紅、黃碼」，部分已接受酒店檢疫滿3天的抵港者，獲發「黃碼」後能進入社區進行其後4天的醫學 監察。衛生防護中心透露，過去兩天共有1.3萬名合資格人士先後獲准離開檢疫酒店，這批「黃碼」人士可如常外出及上班上學等，惟不准進入食肆、院舍等指定表列處所。

然而，有「黃碼」持有人遭雇主拒絕其上班，還被雇主逼放無薪假或無薪病假等，遂向工聯會立法會議員陸頌雄求助。陸頌雄呼籲雇主勿矯枉過正；工聯會另一名立法會議員鄧家彪則促請港府向全港雇主制定指引，保障持「黃碼」工人的權益。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情 記者會上表示，雖然明日才實施「3+4」檢疫新安排，縮短抵港人士的酒店檢疫期，但為免明天安排大量檢疫人士離開酒店造成混亂，前日及昨日已分批安排在檢疫酒店住滿3天以上、核酸檢測 陰性人士離開酒店，前日4000人獲准離開酒店，昨日截至中午已有9000名合資格人士離開酒店。對於有旅客反映安排混亂，她解釋：「由於涉及人數眾多，酒店需時分批安排，因此原則上是先入住者先離開。」

不過，部分雇主擔心持「黃碼」雇員仍帶有病毒，不讓他們返回工作崗位。陸頌雄議員表示，近日接獲多宗被拒復工、其間被迫放無薪假的求助個案，求助雇員分別來自飲食業從業員以及學校校工等。由於港府的規定並無說明「黃碼」員工若被雇主拒絕其上班會否當作有薪病假，以致有關打工仔投訴無門。