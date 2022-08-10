阿里巴巴提申請 在港主要上市年底前完成

香港示意圖。(圖：shutterstock)

根據阿里巴巴集團公告，已經向香港 聯交所提出申請，在主板從第二上市轉為主要上市，預計在年底前完成，屆時阿里巴巴將在香港、紐約雙重主要上市。

阿里巴巴集團於8日晚間發布公告指出已經向香港聯交所提出申請，將公司於香港聯交所主板的第二上市地位變更為主要上市，預計2022年底前完成。將視相關時程，進一步公告轉換的日期。

阿里巴巴於公告中提及，集團於2019年11月在香港第二上市以來，在香港聯交所的公眾流通量及交易量顯著增加，公司在大中華區的業務量大，而且香港與集團主要業務之間的聯繫密切。此外，預期藉由轉換得以拓展公司的投資 者基礎、帶來新的流動性，尤其是可觸及更多位於中國及亞洲其他地區的投資者。

綜合這些原因，董事會認為轉換符合公司及其股東的整體利益。

阿里巴巴於今年7月26日於官網發布新聞稿表示，董事會已授權集團管理層申請在香港聯合交易所主板主要上市。若通過，阿里巴巴將成為以美國存託股份於紐約證券交易所，以及以普通股在香港聯交所雙重主要上市的公司。

據紐約時報 日前報導分析，中國大型科技公司過去兩年受到官方廣泛監管打擊，在美上市中企則是面臨中美審計披露意見分歧等問題，恐面臨退市危機。對於阿里巴巴來說，在港主要上市安排為公司提供了抵禦這類風險的安全網。