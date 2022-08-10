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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

香港外傭提早放疫監 雇主卻不敢接回家

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府8日公布「3+4」檢疫政策，即3天酒店隔離加4天家居醫學監察，不少政商界歡迎決定，但有立法會議員關注到，部分外傭雇主憂慮3天隔離不足，而另覓非檢疫酒店作4天醫學監察又有困難，因此促當局酌情容許雇主彈性選擇外傭的酒店檢疫期。

香港01報導，立法會議員楊永杰指，部份外傭雇主憂慮外傭原本身處的國家疫情嚴峻，接受僅3天酒店檢疫後直接回家恐播毒，寧願外傭在酒店檢疫多隔離4天，有雇主甚至為外傭預訂14天檢疫酒店。

他說，雇主要為外傭另覓非檢疫酒店接受4天醫學監察，一來預約有困難，二來外傭手持黃碼能到處走，雇主難於監察外傭行蹤，可能帶來不便和傳播風險。因此，他促請港府酌情容許雇主彈性選擇外傭的酒店檢疫期，讓他們在同一所酒店接受檢疫。

民建聯立法會議員顏汶羽則認為，「3+4」方案雖能節省外傭雇主提供檢疫住宿的開支，但當局對新措施的解說不夠清晰，留意到坊間對外傭能否在同一酒店完成4天醫學監察眾說紛紜，不少雇主亦反映另覓非檢疫酒店安排外傭進行4天醫學監察遇困難。

他要求港府澄清相關的外傭檢疫安排，並在政策轉變的過渡期內適度放寬，容許雇主彈性選擇外傭酒店檢疫期，讓來港外傭能留在同一所酒店內完成4天醫學監察，以免增加雇主不必要的成本。

另據明報報導，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨稱，相信香港完全有條件「0+7」方案，建議月底前檢視新方案，盡快轉為0+7。醫務衛生局長盧寵茂稱，現時無法承諾貿然將酒店檢疫縮至0天，稱難料措施會否再收緊。

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