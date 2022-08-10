減辣空歡喜 香港地產股升幅收窄超過一半

香港示意圖。(圖：shutterstock)

外電昨日引述行政會議召集人葉劉淑儀表示，港府考慮豁免內地人士在港置業時徵收雙重印花稅。市場憧憬置業需求增加，本地地產股應聲飆高，新世界、新地股價 一度分別飆升6%、4%。而在港府、葉劉淑儀澄清有關報導後，本地地產股的升幅收窄超過一半。

大公報報導，本地地產股昨日獲資金瘋狂追逐，新世界股價一度飆高6.7%；恒地股價曾升5.2%；新地及長實股價分別最多升4.5%和4%。受地產股帶動，港股中段轉跌為升，恒指由低位的跌189點，倒升205點，高見20250點，高低波幅近400點。

雖然豁免消息其後得到澄清，但地產股全日維持上升，惟升幅普遍收窄，新世界股價收市升2.4%，報26.75元；新地股價升2.1%，報95.7元；長實股價升2%，報55.2元。

國泰君安證券香港 財富管理部投資 策略師連敬涵指出，雖然相關人士已澄清消息，但市場憧憬後續會有樓市鬆綁措施，所以地產股全日可以保持升勢；但如果往後欠缺正面消息跟進，地產股難免會回吐昨日漲幅。

獨立股評人譚智樂稱，地產股的確有下行風險，但再跌空間不會太大。香港樓市最大風險並非香港經濟環境，而是本地銀行有機會上調按揭利率，畢竟美聯儲或調高息率到3.5至4厘，使香港銀行同業拆息或上調超過1厘。他又說，儘管地產股短線或回吐昨日漲幅，但以長線投資角度，這個板塊具有「財息兼收」的條件。

另據明報報導，葉劉淑儀昨稱，新民黨提議港府考慮免除內地買家赴港置業辣稅，事實上，早在2010年起，港府因應樓價急升，先後推出多項「辣稅」以遏抑樓價。

綜合稅務局資料統計，過去10年政府合共收取逾540億元BSD稅款。代理界普遍認為，若港府放寬有關辣招，對樓市是正面信息，並估計可令市況迅速復甦。