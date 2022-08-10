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香港今年最大IPO 中國中免擬重啟在港上市

記者葉文義／香港10日電
內地免稅店龍頭中國中免傳出將在12日再次啟動在香港上市計畫，募資上看215億港元，有望成為今年香港最大規模的IPO。（中新社）
內地免稅店龍頭中國中免傳出將在12日再次啟動在香港上市計畫，募資上看215億港元，有望成為今年香港最大規模的IPO。（中新社）

中國大陸免稅店龍頭中國中免傳出將在12日再次啟動在香港上市計畫，募資上看215億港元（約27.3萬美元），有望超越天齊鋰業（募資134.58億港元），成為今年香港最大規模的IPO。

路透報導指，中國中免計畫在香港IPO出售5%的股份，H股的招股價較A股可能有所折讓，惟尚未有最終決定。

中國中免於2021年6月25日在香港遞交上市申請，並於當年11月22日通過港交所的上市聆訊，惟其後並沒有展開招股，結果失效。後來又於2022年6月30日再次在港交所遞表，中金公司、瑞銀為其聯席保薦人。

中國中免主要從事以免稅業務為主的旅遊零售業務，其全資子公司中免公司旗下有200多家免稅店遍布全球。內地海南省的5家離島免稅店是中免公司近年業績增長的主動力，尤其是目前全球最大的免稅商業綜合體三亞國際免稅城。

去年，中國中免免稅商品和有稅商品營收分別為人民幣429.36億元和240.06億元，免稅營收占比超6成，且有上升趨勢。其中，中國中免在海南營收在2020年約人民幣300億元，2021年增至人民幣470.96億元，營收占比也由2020年的56.97%一舉上升至2021年的69.59%。

疫情突襲下，海南三亞、海口多地進入區域管控狀態。今年第2季已經觸底反彈的海南免稅消費，再次受到疫情的衝擊。此輪疫情對海南免稅業影響很大，8日，海南自貿區概念股、免稅龍頭中國中免Ａ股大跌4.68%， 8月1日至今已跌近10%，9日則強勁反彈4.15%，每股收報人民幣197.46元。

營收 香港 疫情

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