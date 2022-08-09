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不敵疫情 香港百年老店蓮香樓熄燈 剩上環蓮香居續經營

香港新聞組／香港9日電
蓮香月餅是廣州月餅的其中一個馳名品牌。（取材自臉書）
蓮香月餅是廣州月餅的其中一個馳名品牌。（取材自臉書）

百年中環老式茶樓「蓮香樓」，與同系荃灣蓮香棧宣布不敵疫情結業。點心車仔、一盅兩件驟然告別。蓮香飲食集團9日凌晨在官方臉書專頁宣布，特許經營加盟商蓮香樓及蓮香棧於8日結束營業，目前剩上環蓮香居繼續經營，稱多謝大家多年以來對蓮香的支持。消息傳出後，令許多老顧客驚嘆可惜。

香港01報導，蓮香樓亦在臉書表示「疫情以黎老闆已經盡力去支撐蓮香樓，可惜真的敵不過疫情，始終都要走到這一步。 」稱盼將來有緣再會，希望上環蓮香居戰勝疫情。

蓮香樓的美食。（取材自臉書）
蓮香樓的美食。（取材自臉書）

蓮香樓字號至今已有過百年歷史，前身為廣州西關的婚慶餅店糕酥館，於1910年起專營茶樓，並改名為連香樓。後又因翰林學土陳如岳大讚其蓮蓉味美，故易名蓮香樓。1918年，蓮香樓於香港開設分店，及後輾轉搬至中環威靈頓街，在七層唐樓的地下及一層，樓下設賣年糕唐餅，樓上則為茶室。

蓮香樓的點心。（取材自臉書）
蓮香樓的點心。（取材自臉書）

屹立威靈頓街24年，近年飽歷風霜中環老式茶樓「蓮香樓」，2019年瀕臨結業邊緣，由一班老夥計頂手，並改名「蓮香茶室」。翌年2020年威靈頓街舖址獲續租，由顏氏家族重新接手，以「蓮香樓」的招牌繼續營業。可惜同年3月30日，隨着新冠肺炎疫情日益嚴重，港府推出「限聚令」禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚會，食肆枱與枱之間需保持至少1.5米距離等，蓮香樓曾暫停營業。

蓮香樓以蓮蓉食品出色以成名，蓮蓉包只在早市、午市供應；蓮香月餅更是廣州月餅的其中一個馳名品牌。

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