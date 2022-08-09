劉兆佳：香港基本法 2047年後將修訂

熟悉北京對港政策的專家劉兆佳說，2047年後，香港基本法內容將會有所修訂。（中新社）

熟悉北京 對港政策的中國全國港澳研究會副會長劉兆佳說，2047年後，香港 基本法內容將會有所修訂，以配合客觀形勢的轉變。

劉兆佳昨天在英文中國日報撰文指出，中國國家主席習近平7月赴港參加香港回歸25周年慶祝活動時發表講話，當中提出「一國兩制」必須長期堅持，又提及「一國兩制」的一些基本原則，以及維持香港長遠成功的要素。

文章表示，未來基本法需要按照習近平的相關指示作出修訂。

首先修訂的是基本法第5條，因為它只規定香港不實行社會主義制度和政策、保持原有的資本主義制度和生活方式50年不變；這部分需要修訂，以反映出北京讓「一國兩制」長期維持下去的決定。

其次，2047年以後的基本法將會明確指出中國憲法是基本法的法律基礎，中國憲法與基本法共同構成香港秩序基礎。

再者，現在的基本法主要提及香港市民的權利，少有提及他們的義務；針對香港過去10年出現的分離主義，2047年後的基本法將會加進港人的義務，比如維護國家安全，以及尊重中共為中國合法政黨等。

此外，未來基本法修訂時，也會反映出「愛國者治港」原則。

文章預期，為了落實這項原則，2047年後，只有中國籍的香港永久居民才能享有投票 權等政治權利，而按照當前的基本法，所有香港永久居民都擁有投票權，即使他們不是中國籍又或同時擁有外國籍。

另據香港01報導，財政司司長陳茂波昨於「香港：把握投資新機遇•開拓海外新商機」皖港交流會活動致辭期間，表示國安法及「完善選舉制度」，有助鞏固投資者信心。