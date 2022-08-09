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香港圖館選書 「引導學生認識國情和中國歷史」

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

教育局去年2月向學校發放《國家安全：學校具體措施》，提及到學校須確保校內書本、刊物和單張沒涉及危害國家安全內容，部分中小學應措施下架數以十計圖書館藏書。

明報報導，香港圖書館主任協會理事、中華基督教會基真小學圖書館主任許靄璇說，該校暫未有圖書要下架，將繼續遵重教育局指引，小心地為學生選書。除了檢視藏書，她說更重視正面推動師生認識國家，因此近期校方購入較多中華文化相關書籍，「引導同學認識國情和中國歷史」。

據報導，香港教育城昨公布第19屆「十本好讀」得獎名單。14本入選小學組「最愛書籍」、「教師推薦好讀」首十位的讀物中，圍繞推理或STEM的書籍占6本。中學組獲獎書籍則以文學類、本地文化相關內容居多。

中、小學生的「最愛作家」分別由阿濃和一樹奪得。是次為阿濃第四度獲此獎項。

翻查本屆「十本好讀」候選名單，主辦單位先甄選133本讀物供師生投票，當中未見涉及政治、社會運動題材。對於書單未涵蓋政治類書籍，香港教育城發展部主管洪婉玲稱「沒有特別原因」，書單主要經出版社、協辦機構提名和顧問小組的建議選出，又稱歡迎各單位提名不同範疇的書籍。今次得獎名單由逾4.5萬名師生在書單中選出，票數較去年增近五成，創歷屆新高。

中學組方面，《致我們的中學時光》分別獲教師及學生投票為第一位，成為雙料冠軍。作者范永聰對結果喜出望外，他說跟另外兩名作者──妹妹范詠誼、妹夫楊映輝在寫作時沒特別分工，僅按三人性格、經歷展現不同故事。三人另一著作《我們都是這樣在屋村長大的》曾獲選為第17屆「十本好讀」中學生最愛書籍第十位及教師推薦第一位。創作上，被問到會否因應近年社會環境而「自設紅線」，范永聰說作品以抒情居多，沒這方面考慮，但日後構想其他創作題材時，必定會「自我調整」。

教育局 香港 圖書館

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