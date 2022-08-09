港機場檢疫 12日起放寬至3+4 特首：放寬非「躺平」

香港自12日起所有抵港人士，原本7天酒店檢疫隔離期降為「3+4」檢疫；圖為民眾戴口罩在旺角的街上行走。（美聯社）

香港 實施近三年的嚴格入境檢疫安排，12日起將大幅「減辣」。港府宣布，12日起實施抵港人士紅黃碼或稱「3+4」檢疫新安排，台灣及海外經香港機場抵港人士的酒店檢疫期，由七天縮短至三天，隨後四天須於家居或一般酒店接受醫學 監察。

大公報報導，12日起，從海外地區或台灣赴港的人士必須預先在網上完成衛生署健康及檢疫資訊申報表，申報完成疫苗接種的紀錄及提供指定檢疫酒店預訂等相關資料，並須在辦理登機手續時，出示完成申報後生成的健康申報二維碼供航空公司查核，方可獲安排登機。

特首李家超強調，放寬入境檢疫措施並非「躺平」，而是以科學精準的方法抗疫，平衡風險與經濟動力。 李家超宣布這一方案時說表示，「3+4」檢疫方案將設核酸檢測 要求，檢測陽性的抵港人士會在「安心出行」應用程式中獲發「紅碼」，檢測陰性就會獲發「黃碼」；到完成隔離檢疫後，二維碼會自動轉為正常的「藍碼」。

持「黃碼」的抵港人士，醫學監察期間可以外出，乘搭公共交通工具上班或上學，亦可進入商場、百貨公司和街市等；但不能進入須主動核查「疫苗通行證」的表列處所，包括餐廳、酒吧酒館、健身中心、美容院、遊戲機中心、遊樂場所、室內公眾娛樂場所及派對房間等，亦不能進入安老院、殘疾人士院舍、學校及指定醫療處所。相關人士不可以參與除口罩或有人群聚集的活動。

李家超說，仍繼續爭取與中國大陸通關，不過要尊重中國大陸要求入境人士完成「7+3」檢疫。香港當局與大陸的溝通緊密，目標在不增加大陸風險的前提下，盡可能減少不便，不過在未有共識前，不會對外公布，以免造成資訊混亂。

香港酒店業主聯會經理陳媛妍表示歡迎，相信能便利赴港旅客，促進赴港意欲，期望下一步可再縮短檢疫日數，甚至免檢疫，進一步促進香港經濟。預料旅客未必會在短時間內大幅增加，指仍要航運運力配合。

香港昨天新增4040例確診病例，其中233例為海外移入；過去一天多7名確診者死亡。