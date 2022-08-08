香港BA.5恐成主流 專家：單日確診或重回上萬

港府專家顧問指出，香港遲早需將打第四針年齡進一步下調。圖為家長陪同一名10個月大的嬰兒接種新冠疫苗。（中新社）

香港疫情 持續高位徘徊，昨日新增4272宗確診，其中4035宗屬本土感染，另再多五人離世。衛生防護中心表示，涉Omicron變異病毒株BA.4或BA.5的個案占比超過一成，超過涉BA.2.12.1個案的7.4%，BA.5有機會成為香港主流病毒。

大公報報導，港府專家顧問許樹昌表示，若BA.5成為主流病毒，將致更多人染疫，不排除日後其他年齡組別都須打第四針疫苗 。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，涉BA.4或BA.5個案的比率持續上升，過去七日平均數約7%，但昨日最新數字已達10.4%。世衛數據顯示，全球確診個案BA.5占69.6%，BA.4占11.8%。

港府專家顧問許樹昌認為，近日單日確診維持在4000至5000宗水平，看似見頂，但病毒即時繁殖率仍高於1，估計數值仍會上升。參考新加坡疫情，香港的Omicron BA.5個案比率，有機會由現時的10%上升至35%，一旦BA.5取代BA.2成為主流病毒株，單日確診就有可能重上過萬宗的「小高峰」。

許樹昌呼籲市民盡快接種疫苗，指第一代疫苗仍可繼續使用，接種三劑或四劑可有效降低重症、入院和死亡風險。至於是否須在秋冬季降低疫苗接種年齡，他認為只是時間問題，因為抗體會隨時間下降，遲早須降低年齡再打多一針。

香港昨日再多兩男三女患者離世，年齡介乎65至94歲，其中94歲男子有慢性阻塞性肺病、高血壓等長期病患，上月19日快測陽性，到公立醫院急症室求診。他同住兒子早前快測陽性，但未有呈報。醫院管理局呼籲，檢測陽性患者盡快上報，並去到合適的地點進行隔離。

物流署署長陳嘉信昨天快測呈陽性，目前正在隔離，最後一次上班是8月4日。

另外，馬會昨晚宣布，因早前有43名場外投注處員工出席私人聚會，其中13人染疫，所以六間場外投注處即時關閉。受影響的投注站分別位於沙田沙角街、大圍道、黃大仙環鳳街、九龍灣麗晶花園、上水石湖墟、大埔廣福道。