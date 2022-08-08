李家超自爆練氣功25年 冀港人強身抗疫

香港7日舉行「全民運動日」，李家超（中）、文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左）及康文署署長劉明光（右）參與電子虛擬拳擊體驗活動。（中新社）

港府康樂及文化事務署昨日舉行「全民運動日2022」，特首李家超響應這項一年一度的活動，昨日到荃灣體育館參與體育同樂活動，並戴上拳套進行電子虛擬拳擊運動，鼓勵巿民養成勤做運動的習慣，保持身心健康。

文匯報報導，李家超其後在臉書 表示，疫情 改變了很多人的生活習慣，家居運動強身亦成為市民抗疫新常態，希望巿民都可突破環境和場地限制，輕鬆愉快地多做運動，共同抗擊疫情。

今年「全民運動日」繼續以「日日運動半個鐘，健康快樂人輕鬆」為口號，鼓勵不同年齡和能力的市民恒常參與體育及體能活動，傳遞勤做運動有益身心的信息，而今年並以「電子虛擬運動」為重點推廣體育項目。

李家超昨日與文化體育及旅遊局局長楊潤雄、康文署署長劉明光、滑浪風帆運動員 陳晞文和空手道運動員劉知名等嘉賓一起到荃灣體育館參與體育同樂活動，與民同樂。李家超與楊潤雄及劉明光更戴上拳套，體驗電子虛擬拳擊活動，並觀賞已列入2024年巴黎奧運比賽項目之一的霹靂舞示範。

現場亦有「電子虛擬單車」比試活動，李家超主持虛擬單車賽起步禮，其間與參賽的市民交流，不少參與同樂日的兒童亦與他合照。

李家超其後在臉書帖文指出，他練氣功25年，雖然現在工作繁忙，無法每天鍛鍊，但深深體會到中國氣功的博大精深，以及氣功和運動對強身健體的功效。

陪同李家超出席活動的楊潤雄亦表示，他試玩了划艇等的電子虛擬運動，並觀看了市民參加單車遊戲，認為電子虛擬運動的器材設計愈來愈好，為使用者帶來更大的感官樂趣，更大的好處是不受天氣影響，這對於建立恒常運動的習慣有所幫助。不過，他表示亦要爭取參與實體而真實的運動。

為鼓勵巿民多做運動，港府多位主要官員昨日亦參與各區體育館的康體活動，包括政務司司長陳國基、律政司司長林定國等。

「全民運動日」是港府為響應國家全民健身日，於2009年開始每年8月舉行，在轄下各分區舉辦多元化的免費康體活動供市民參與，並且開放大部分康樂設施給市民免費使用。