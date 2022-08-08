校長：香港基本法測試 限制可錄取者
教育局下月新學年起首次要求公營學校新聘常額教師要先通過基本法測試。有校長稱，有求職者不知道要考基本法試；有人則以為欠一題才及格仍有機會獲聘，不符教育局要求，形容「基本法試，限制了可聘請的人」。
明報報導，教育局回覆表示，相信學校不會因基本法試的要求而出現招聘困難，指如個別學校有非常特殊的情况，願意個別考慮。
據報導，上月底刊登教師招聘廣告的觀塘瑪利諾書院校長余健華表示，曾有一名應徵者見工後才透露沒有考基本法試，「他其他履歷都合適，但不能請」；另一名應徵者在基本法試的15題中答對7題，欠1題才及格，「老師不以為意，以為這也視作及格」。
報導稱，余健華有感基本法試限制可聘請的教師，又指當局今年首年安排有少許混亂，認為教育局應該多辦幾場基本法試，「加上是選擇題，不需要怎樣改卷，根本可電子化，像考車筆試，考完立即有結果」。
報導引述樂善堂劉德學校校長顏源峰說，招聘新學年教師時，大部分應徵者均通過基本法試，但有一人不及格，將安排以合約形式受聘。另外，他認為教育局提供的測試場次足夠，指如有教師今年5月才計畫申請其他學校的職位，卻錯過了基本法試次場，便要留校教多一年。
報導引述，教育局回覆稱，相信學校不會因基本法試的要求而出現招聘困難，又稱由於學校招聘教師的要求，包括任教科目、經驗、專長等均有所不同，申請人亦有考慮因素，個別學校是否有招聘困難「實難以一概而論」。
報導，教師基本法試要求於2022/23學年起實施，教育局今年以先導形式辦兩場考試，首輪在1月初舉行，次輪（2021/22學年最後一輪）在5月，兩輪應考人數共1萬1480，及格率逾七成；考生20分鐘內要完成15條多項選擇題，答對8題或以上視作及格。如通過公務員事務局今年6月起辦的《基本法及香港國安法》測試，也視作符合教育局要求。教育局回覆稱「取得有關資格者為數眾多」。
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