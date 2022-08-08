香港9月開學 2成中小學還在找教師 「徵人廣告沒停過」

新學年開學在即，有不少學校在報紙刊出招聘廣告。圖為香港一所小學。（中通社資料照片）

香港9月新學年開學在即，各學校正忙著招聘教師團隊，有媒體廣告網頁版9天內至少有200間中小學仍在聘請教師，占全港學校18%，當中以英文科空缺最多。津貼小學議會主席胡艷芬說，教師離職受移民 潮、工作壓力問題等影響，今年招聘教師情況較去年嚴峻。

明報報導，有三間學校反映請人有困難，其中有校長稱，過往7月初已請齊教師，指如情況持續，難以編排開學後時間表。教育局 形容本學年教師流失率略高，但學校有足夠的合資格教師任教。

據報導，觀塘瑪利諾書院校長余健華稱，下學年共招聘6名教師，他說5月已有同事遞信辭職，同月刊登招聘廣告，校內有英文教師因獲港府聘用為AO（政務主任）而離職。他續說，至7月底校方仍在聘請一名英文老師，「（求職）信都不多，比往年少，所以才麻煩」。他說，學校過往甚少7月底仍未請齊人，通常7月初應完成；又稱如情況持續至臨近開學，學校難以編排新學年工作，最後或要聘請退休 教師任教」。

報導引述賽馬會萬鈞毅智書院校長雷志康表示，今學年約有8至9名教師離職，當中1人移民、有人退休等。該校截至7月底尚未聘請到英文、理科、電腦科老師各一名，其中他早於4月已登報章廣告聘請英文科教師，至少收到50封求職信，多為剛畢業或資歷尚淺者，「請了4個月都未請到，仍未見合適」，形容全港學校「今學年請老師的廣告未停過」。

報導指，津貼小學議會主席胡艷芬稱，教師離職受移民潮、工作壓力問題等影響，而空缺令教師於學校之間流動嚴重。她形容今年聘請教師情況較往年嚴峻，不論官校、資助中小學，學校都未請齊人，而流動仍未停，舉例稱有辦學團體8月才聘請新學年校長，當副校長晉升至校長後，變相又是大風吹，需填補原先的教師空缺。