我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

香港9月開學 2成中小學還在找教師 「徵人廣告沒停過」

香港新聞組／香港8日電
新學年開學在即，有不少學校在報紙刊出招聘廣告。圖為香港一所小學。（中通社資料照片）
新學年開學在即，有不少學校在報紙刊出招聘廣告。圖為香港一所小學。（中通社資料照片）

香港9月新學年開學在即，各學校正忙著招聘教師團隊，有媒體廣告網頁版9天內至少有200間中小學仍在聘請教師，占全港學校18%，當中以英文科空缺最多。津貼小學議會主席胡艷芬說，教師離職受移民潮、工作壓力問題等影響，今年招聘教師情況較去年嚴峻。

明報報導，有三間學校反映請人有困難，其中有校長稱，過往7月初已請齊教師，指如情況持續，難以編排開學後時間表。教育局形容本學年教師流失率略高，但學校有足夠的合資格教師任教。

據報導，觀塘瑪利諾書院校長余健華稱，下學年共招聘6名教師，他說5月已有同事遞信辭職，同月刊登招聘廣告，校內有英文教師因獲港府聘用為AO（政務主任）而離職。他續說，至7月底校方仍在聘請一名英文老師，「（求職）信都不多，比往年少，所以才麻煩」。他說，學校過往甚少7月底仍未請齊人，通常7月初應完成；又稱如情況持續至臨近開學，學校難以編排新學年工作，最後或要聘請退休教師任教」。

報導引述賽馬會萬鈞毅智書院校長雷志康表示，今學年約有8至9名教師離職，當中1人移民、有人退休等。該校截至7月底尚未聘請到英文、理科、電腦科老師各一名，其中他早於4月已登報章廣告聘請英文科教師，至少收到50封求職信，多為剛畢業或資歷尚淺者，「請了4個月都未請到，仍未見合適」，形容全港學校「今學年請老師的廣告未停過」。

報導指，津貼小學議會主席胡艷芬稱，教師離職受移民潮、工作壓力問題等影響，而空缺令教師於學校之間流動嚴重。她形容今年聘請教師情況較往年嚴峻，不論官校、資助中小學，學校都未請齊人，而流動仍未停，舉例稱有辦學團體8月才聘請新學年校長，當副校長晉升至校長後，變相又是大風吹，需填補原先的教師空缺。

移民 退休 教育局

上一則

北京又出現本土病例 嚴格限制人員進出

下一則

1張床19萬…租別墅附百萬家具 房客怕被「套路」想退租

延伸閱讀

瘧疾入侵香港 58確診2死 多數是非洲華工 港府未停班機

瘧疾入侵香港 58確診2死 多數是非洲華工 港府未停班機
香港醫療面臨挑戰 新冠患者或須騰床

香港醫療面臨挑戰 新冠患者或須騰床

香港尖沙咀暴動 9被告罪成 法官擬重判

香港尖沙咀暴動 9被告罪成 法官擬重判
酷暑拉警報 香港橋咀洲9成珊瑚急速白化

酷暑拉警報 香港橋咀洲9成珊瑚急速白化

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
東部戰區披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」。(視頻截圖)

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

2022-08-02 02:30
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

2022-08-07 03:40
中國外交部5日傍晚宣布對裴洛西訪台採取對美反制措施。（圖／取自大陸外交部官網）

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

2022-08-05 09:36
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

2022-08-06 11:18
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，中媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

2022-08-06 22:00

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高