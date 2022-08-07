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酷暑拉警報 香港橋咀洲9成珊瑚急速白化

香港新聞組／香港7日電
香港盾形陀螺珊瑚上月出現大規模白化，圖右為已死亡。（取材自可觀自然教育中心暨天文館）
香港盾形陀螺珊瑚上月出現大規模白化，圖右為已死亡。（取材自可觀自然教育中心暨天文館）

香港今年出現最熱7月，可觀自然教育中心暨天文館發現，香港珊瑚集中地之一的西貢橋咀洲以西沿岸約2000平方米、2.5米以下的淺水浮潛區，接近九成珊瑚在短短一個多月內迅速白化，情況極嚴重，估計與酷熱天氣令海水水溫上升並持續長時間有關，形容有如「溫水煮珊瑚」，擔心珊瑚難以復原。

明報報導，漁護署亦發現珊瑚白化情況，已呼籲市民避免前往受影響地區潛水或浮潛，並避免用太陽油。

據報導，可觀自然教育中心暨天文館生物科主任黃志俊表示，6月中到西貢橋咀洲以西浮潛，各種珊瑚未見異常，不少珊瑚魚穿梭於呈墨綠色的十字牡丹珊瑚，而生長較慢的扁腦珊瑚則呈淡褐色。他於7月24日再到相同地點浮潛，發現約九成珊瑚白化，面積達約2000平方米，認為情況非常嚴重。

報導稱，為確定橋咀洲珊瑚白化是否單一事件，他兩天後再到西貢另一個與橋咀洲水深及水底環境相若的地點，該處浮潛者較少，發現亦有約一半面積的珊瑚白化，包括扁腦珊瑚、鹿角珊瑚、角孔珊瑚等，認為情況令人擔憂。

報導引述黃志俊表示，26日當日下午量度海水水溫高達32.5℃，超出適合珊瑚生長的23℃至29℃，估計水溫已超出珊瑚可容忍極限。當日天文台位於西貢的氣象站最高錄得33℃。黃稱於香港浮潛20多年，在一個多月內有如此大面積珊瑚白化是「前所未見」。

據報導，漁護署稱，該署7月下旬接獲有關橋咀島出現珊瑚白化的報告，署方其後調查發現香港部分珊瑚群落出現不同程度白化現象，初步估計因夏季水溫持續上升，使珊瑚體內共生的蟲黃藻離開珊瑚造成白化現象。根據以往觀察及紀錄，香港的珊瑚擁有較高韌性，若水溫逐漸回復至正常水平，珊瑚一般可恢復健康，繼續生長。

報導說，城市大學海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀認為，海水水溫隨著近日天氣轉涼而稍為下降，預計一段時間後珊瑚白化現象會逐漸恢復正常。

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