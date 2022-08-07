港古蹟舊油麻地警署百年來首次開放 市民變身「型警」

香港舊油麻地警署開放日，訪客參與「型警解密」遊戲。（中通社）

為慶祝香港 特別行政區成立25周年暨舊油麻地警署建成100周年，本月首兩個周末（8月6、7日及13、14日），舊油麻地警署舉行開放日，市民可藉此了解香港警隊的歷史及多項成就。舊油麻地警署於1922年遷往廣東道627號現址，是一座新古典主義愛德華式建築物，已被列為二級歷史建築。

大公報報導，今次是舊油麻地警署首度開放給市民參觀。開放日主題為「守法•護城•百載情」，展覽區域分三部分，分別介紹油麻地警署歷史、當區重大事件及歷史發展。參觀者可透過圖片、展品、人物專訪短片及互動遊戲，探索這間警署當年如何運作，同時細品過去一個世紀油麻地的變遷。

另據文匯報報導，市民可以參觀警署內介紹油麻地社區變遷和歷史上油麻地發生的大事件的展館，了解包括1996年嘉利大廈大火、2003年飛虎隊生擒悍匪季炳雄等等歷史大事；到鑑證科「掃指模」；在舊警署各個角落用印仔「打卡」；到警署內由昔日的羈留室改造成的4間「型警解密」互動遊戲室，通過遊戲增強守法意識。

香港舊油麻地警署開放日，保安局局長鄧炳強（右四）、警務處處長蕭澤頤（右五）及其他主禮嘉賓參觀介紹油麻地歷史的展區。（中通社）

保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤昨日為開放日主持開幕典禮。油麻地分區高級督察陳曉馳作為導覽員，帶記者遊覽油麻地警署，走進百年歷史，探索這座二級歷史建築的奧祕。

值得一提的是，今次活動的互動性極強，市民可以在參觀之前領取小冊子，隨後在舊警署各個角落用印仔「打卡」。在警察 裝備櫃和羈留室，還有相關貼紙協助市民了解警察舊制服的設計和裝備，以及羈留者所需物品。市民還可以在鑑證科「掃指模」，工作人員現場專業示範如何利用磁粉，讓指紋「模」所遁形。

受疫情 影響，開放日活動有名額限制。所有門票於7月上旬透過網上系統供市民登記申請，並派發完畢。昨日一大早，記者見到不少市民前來詢問能否參觀，反應十分熱烈和踴躍。

雖然不能親身參觀，但未能入場的市民可登錄官網體驗虛擬實景，感受歷史的同時，享受科技為生活帶來的便利。