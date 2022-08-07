香港醫療面臨挑戰 新冠患者或須騰床

香港年滿6個月的嬰幼兒由4日起可以接種科興疫苗，過去三天累計已有1093名嬰幼兒打第一針。（中通社）

香港 日前發現多宗輸入性的瘧疾個案後，迄今累計有58名患者留醫，雖然出現本地瘧疾爆發的風險極低，但由於香港新冠肺炎疫情 未退卻，1400多名新冠患者正留醫治療，為公營醫療系統帶來挑戰。

綜合港媒文匯、明報、大公報報導，兩疫症夾擊，威脅香港的醫療系統。醫管局總行政經理劉家獻稱，若將來有更多瘧疾輸入個案，如有需要，局方會按情況將已康復的新冠病毒患者送往二線隔離病房，或送往北大嶼山醫院香港感染控制中心，以騰空一線隔離病房予瘧疾患者。

在新冠疫情方面，昨日新增4602宗確診個案，包括4322宗本土個案，已是連續第17天打破4000宗大關。昨天新增4名確診患者離世，年齡介乎72至93歲，其中一名72歲男死者已接種4劑新冠疫苗 ，被發現暈倒家中，救護員抵達時發現他已無心跳，經搶救後在急症室不治。

目前共1467名確診病人在公立醫院留醫治療，另有915人入住隔離設施。香港流行的新冠病毒株出現變化，BA.4或BA.5變異病毒株後來居上，超過BA.2.12.1。張竹君指出，BA.4或BA.5變異病毒株占本地確診總數的比率，已增至9.8%，超越BA.2.12.1的7.3%，這一趨勢與外國經驗相同，防護中心會保持密切觀察。

此外，年滿6個月的嬰幼兒由4日起，可以接種科興疫苗，至今有逾千人已預約打針；截至昨晚8時，過去三天累計已有1093名6個月至3歲以下嬰幼兒已打第一針，占該人口組別約1.05%。政府專家顧問劉宇隆表示，預料冬季確診數字會再飆升，嬰幼兒接種率應在入冬前至少達到50%。