瘧疾入侵香港 58確診2死 多數是非洲華工 港府未停班機

未染瘧疾的幾內亞華工，被港府安排集中入住麗悅酒店檢疫。（中新社）

香港 爆由非洲傳入的瘧疾，個案由最初發現的約30宗大幅增加。香港醫管局證實，已有58名瘧疾病人留院治療，2人死亡。初步認定是由非洲轉抵香港的華工染疫，逾百來自非洲的華工集中在香港一間酒店檢疫，未來數日仍有約200名非洲華工抵港。

香港衞生防護中心說，經在檢疫酒店及機場篩查後發現感染瘧疾個案，大部分由非洲幾內亞 抵港。8月5日，一班非洲幾內亞抵達香港航班，有約120名旅客檢測 ，在核酸檢測中識別出13人瘧疾呈陽性。防護中心根據名單到檢疫酒店篩查約90人，再發現20多宗個案。

在此群組爆發前，瘧疾入港已逾1月。自7月1日至8月4日期間，香港共錄得30宗外地傳入瘧疾個案，患者全由非洲抵港，其中1人於入境檢疫期間死亡，驗屍報告顯示他帶有瘧原蟲。

香港衞生防護中心說，從患者名字來看大多數是中國人，有部分患者未有核酸結果，已經離開香港。目前共有58名染有瘧疾的患者住院。

香港衛生防護中心證實，未來可能再有200人從幾内亞到港，他們屬同一公司。暫未聽到港府計畫暫停幾內亞到香港班機。目前在香港麗悅酒店，有100多名5日到港的華工被集中觀察。

香港醫管局總行政經理劉家獻說，近日香港發現瘧疾個案多於近年每年總數，有病人情況嚴重甚至離世，部分人因為初期不適但未求醫，呼籲市民有疲倦、頭痛等不適時，要盡快就醫，並向醫生披露旅行史。

瘧疾主要由蚊子作為中介傳播，港府食物環境衛生署的資料證實，香港市區沒有能傳播瘧疾的蚊子，檢疫酒店播疫的風險低。香港醫管局說，已將防蚊警示已提升到最高。