香港紅館MIRROR演唱會屏幕下墜 「很可能」鋼索疲勞

香港示意圖。(圖：shutterstock)

調查MIRROR演唱會墜巨屏傷人事故的政府跨部門小組，昨日舉行第二次會議，康文署助理署長李子俊會後表示，經專家用顯微鏡檢視，發現懸吊屏幕的肇事鋼索斷口呈現金屬疲勞的跡象，相信很大可能是大屏幕墜下的其中一個原因，但現階段仍不能排除其他肇事可能性。

香港 文匯報報導，MIRROR紅館演唱會發生半噸重屏幕墜下傷人事故後，由康文署、機電工程署、勞工處和香港工程師學會專家組成的跨部門調查小組在8月1日舉行了首次會議。經過多日的現場蒐證，小組昨日舉行第二次會議。

領導調查小組的康文署助理署長李子俊透露，專家利用顯微鏡檢測 鋼索的斷口，政府化驗所也取走鋼索的樣本作化驗。經現場顯微鏡檢查，發現鋼索斷口有金屬疲勞跡象，相信大屏幕墜下的其中一個原因與金屬疲勞致斷裂有關，但工作小組仍須審視大量數據及資料作檢測，才能確認最後的結論，現階段不能排除任何可能性，仍要循多方面調查，包括裝置、負重及物料等。

李子俊坦言，小組目前面對不同挑戰，例如專家希望在高位檢視仍然懸掛在舞台的鋼索、裝置等，此前需要清拆部分舞台及座椅，才能安排高空工程車到現場，讓專家近距離視察。昨日下午，10多名工人到紅館繼續清拆舞台周邊座椅，以便吊車駛近舞台讓專家近距離視察。

據報導，被屏幕壓中的舞蹈員李啟言（阿Mo），仍情況危殆，維生指數 穩定。進行獨立調查的警方西九龍總區重案組昨日邀請事發時在台上的其中一名女舞蹈員以及舞台設計師到警署錄口供。