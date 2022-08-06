港女議員登報脫離翁媳關係 涉違國安法公公理解 ：保家之舉

海容恩5日登報聲明，脫離「爺媳關係。(取材自臉書)

香港 新民黨立法會議員容海恩昨天在報章刊登聲明，表示與公公袁弓夷脫離「爺媳（也稱翁媳，公公與媳婦）關係」；袁弓夷表示，理解容海恩為了在「國安法」下生存，要保住自己在建制派之中的地位，又要保護其家庭才會這樣做。袁弓夷為「反送中 」運動支持者，日前因為在加拿大 參與籌組海外「香港議會」而遭港府通緝。

中央社報導，袁弓夷今年73歲，在港時從事電子業，但積極參政十分反共，「反送中」期間高調反對修例，兒子袁彌昌是政治評論員，袁彌昌太太為容海恩，夫妻兩人與袁弓夷的政治立場明顯不同。

袁弓夷日前聯同他人在加拿大宣布籌組「香港議會」，港府隨後表示將依法緝捕。

容海恩昨天在報章刊登聲明指出：「本人容海恩，作為流著偉大祖國之血的中國人，在國之大義的前提下，基於據國安處稱，袁弓夷先生涉嫌違反『港區國安法』中顛覆國家政權罪名，宣布正式與袁弓夷脫離爺媳關係。」容海恩表示，丈夫袁彌昌對此知情並表示理解。

自由亞洲電台報導，袁弓夷生於上海名門望族，族中長輩包括曾為國父孫中山就任中華民國大總統時的授印代表、中華民國教育總長。袁弓夷1949年生於「解放前」的上海，8年後隨家人南逃香港。袁弓夷指由於家庭帶有資本家背景，對親友割蓆見慣不怪。所以他理解媳婦容海恩的做法。

袁弓夷、何良懋和梁頌恆日前在加拿大宣布籌組海外「香港議會」，目標是明年舉行全球港人參與的「普選」，選出一群在國際上「代表港人」發聲的「香港議會」成員。香港保安局指此舉涉嫌違反香港國安法第37條，警方發布通緝。

梁頌恆是香港立法會前議員，被視為「香港獨立運動」支持者，是前青年新政創黨召集人、前香港民族陣線發言人。在「反送中」之後，梁頌恆離港遠赴美國。

何良懋是加拿大籍的港人，是媒體工作者及作家，現任加拿大廣傳媒首席執行官，香港議會籌備委員會主席。