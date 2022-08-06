連3周單日增4000染疫 香港新學年半天面授

香港5日新增4428宗新冠確診，其中樂䔄幼稚園有5名師生染疫。圖為樂䔄幼稚園。(中新社)

香港教育局 昨向全港學校發通告，公布新冠疫情 下新學年面授課堂安排，與本學年一致，除中學接種率達九成可全日面授，所有學校維持半天面授至另行通知，學生每日上學前須快速測試。

明報報導，香港昨新增4428宗新冠陽性個案，當中4223宗屬本地個案，新增個案逾3周突破4000宗水平。已打5針新冠病毒疫苗 的工聯會立法會議員鄧家彪，昨日核酸檢測結果呈陽性，目前正居家隔離。按立法會秘書處資料，鄧3日曾返立法會綜合大樓，有戴口罩。

此外，報導說，昨單日增加4宗死亡個案。其中一名七旬婦已打3針，同住的女兒確診，死者前日快測陽性往急症室求醫，同日離世。醫管局總行政經理劉家獻表示，暫未有資料確定女死者是否在家感染，呼籲患者在家應「小心一點」，若家中沒獨立廁所或比較擠迫，就有可能傳染家人，須送往隔離設施。劉又呼籲長者應盡快打第四針。

教育局通告稱，鑑於疫情最新發展，學校新學年「暫時維持半天面授課堂」至另行通知，局方稱因小學及幼稚園學生年紀較小、自理能力較低，3至11歲疫苗接種率目前仍不高，暫不會安排全日面授，中學則須符合條件方可恢復。