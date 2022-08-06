我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海緊張加劇 Politico：中軍方高層不回美方多次去電

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

連3周單日增4000染疫 香港新學年半天面授

香港新聞組╱香港6日電
香港5日新增4428宗新冠確診，其中樂䔄幼稚園有5名師生染疫。圖為樂䔄幼稚園。(中新社)
香港5日新增4428宗新冠確診，其中樂䔄幼稚園有5名師生染疫。圖為樂䔄幼稚園。(中新社)

香港教育局昨向全港學校發通告，公布新冠疫情下新學年面授課堂安排，與本學年一致，除中學接種率達九成可全日面授，所有學校維持半天面授至另行通知，學生每日上學前須快速測試。

明報報導，香港昨新增4428宗新冠陽性個案，當中4223宗屬本地個案，新增個案逾3周突破4000宗水平。已打5針新冠病毒疫苗的工聯會立法會議員鄧家彪，昨日核酸檢測結果呈陽性，目前正居家隔離。按立法會秘書處資料，鄧3日曾返立法會綜合大樓，有戴口罩。

此外，報導說，昨單日增加4宗死亡個案。其中一名七旬婦已打3針，同住的女兒確診，死者前日快測陽性往急症室求醫，同日離世。醫管局總行政經理劉家獻表示，暫未有資料確定女死者是否在家感染，呼籲患者在家應「小心一點」，若家中沒獨立廁所或比較擠迫，就有可能傳染家人，須送往隔離設施。劉又呼籲長者應盡快打第四針。

教育局通告稱，鑑於疫情最新發展，學校新學年「暫時維持半天面授課堂」至另行通知，局方稱因小學及幼稚園學生年紀較小、自理能力較低，3至11歲疫苗接種率目前仍不高，暫不會安排全日面授，中學則須符合條件方可恢復。

教育局 疫情 疫苗

上一則

海南三亞新冠疫情增57例 臨時性全域靜態管理

下一則

關切台海局勢 王毅：G7聲明是廢紙

延伸閱讀

研究：1/8確診者至少出現1種「長新冠」症狀

研究：1/8確診者至少出現1種「長新冠」症狀
台新增本土確診2.15萬例「下降速度變慢」較上周降低6%

台新增本土確診2.15萬例「下降速度變慢」較上周降低6%
香港人才流失 葉劉淑儀直言生活成本高 微軟歸因移民潮

香港人才流失 葉劉淑儀直言生活成本高 微軟歸因移民潮
香港3日新增4547確診 累計9311死

香港3日新增4547確診 累計9311死

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
張常寧與籃球選手吳冠希補辦婚禮。（取材自微博）

中國女排張常寧嫁籃球選手 姚明賀詞：生娃不能放給排球

2022-07-30 08:53
閔亨才在崖洞中。（取材自紅星新聞）

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

2022-07-30 07:00
東部戰區披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」。(視頻截圖)

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

2022-08-02 02:30
中國外交部5日傍晚宣布對裴洛西訪台採取對美反制措施。（圖／取自大陸外交部官網）

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

2022-08-05 09:36
中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00

超人氣

更多 >
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動