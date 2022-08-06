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長期封關 嶺大調查：64%港人收入減

香港新聞組╱香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

由於疫情未完全受控，港府與內地仍有多項出入境檢疫隔離措施，對市民往返內地工作及消費帶來不便，甚至影響生計，香港嶺南大學昨日公布一項調查，64%受訪市民的收入因此而受到影響，68%工作受到影響，31%更因此而失業。

文匯報報導，76%受訪者希望與內地盡快恢復免檢疫通關；學者建議特區政府可採用「先易後難」策略，優先討論與廣東省恢復正常通關的可能性。

報導指出，嶺大研究團隊調查發現，64%受訪者因兩地的防疫隔離措施導致收入減少，部分受訪者的收入更銳減至少30%；68%受訪者認為有關措施對他們的工作造成影響或不便；73%指對其所在行業造成影響。31%受訪者更表示，因未能復常通關而失業或短暫失業。

除工作受影響外，72%受訪者認為也對生活造成不便，67%指疫情前有到深圳或其他內地城市娛樂消費的習慣，在現時的檢疫隔離措施下，跨境消費被迫改變。

長期滯留內地港人的醫療需求亦備受關注，68%受訪者支持香港特區政府委託內地醫院為內地港人提供受資助的醫療服務，亦有69%受訪者支持醫管局為滯留內地港人開通「遠程醫療」或「視像診症」，讓他們在疫情期間仍能接受本港的醫療服務。

負責領導此次研究的嶺大副校長莫家豪表示，兩地出入境檢疫隔離措施已影響市民生計，生活模式大受影響，大部分港人期待早日正常通關，恢復探親、旅遊及經商等活動，建議港府可採用「先易後難」策略，優先討論與廣東省恢復正常通關的可能性。

嶺大政策研究院助理教授（研究）黃耿華指出，不少需長期使用公共醫療服務的港人尤其長者現時滯留內地，難以定期回港覆診，建議香港醫管局在疫情期間為他們開通「遠程醫療」或「視像診症」。

疫情 香港 防疫

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