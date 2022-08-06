我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海緊張加劇 Politico：中軍方高層不回美方多次去電

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

港警獲搜查令欲解封手機內容 黎智英提覆核

香港新聞組╱香港6日電

港警國安處前年8月拘捕壹傳媒創辦人黎智英，並檢取兩支iPhone手機。黎智英事後要求高等法院裁定手機內有新聞材料及涉「法律專業保密權」（LPP），警方不得查閱，材料暫獲封存。警方上月按港區國安法取得第二張搜查令，入稟要求解封新聞材料，黎智英反對，高院昨日開庭處理。

明報報導，法官陳嘉信認為，黎須向批出搜查令的裁判官申請撤銷，或透過司法覆核挑戰其決定。黎智英一方明言會申請司法覆核，並獲排期本月22日審理。

報導指出，港警前年檢取黎智英的兩支手機內有逾8000項新聞材料及其他涉LPP的材料。黎事後入稟高院，禁止警方查閱，該案尚未審結，材料暫獲封存。港警今年7月8日，獲第二張搜查令，警務處遂入稟要求高院解封材料，批准警方查閱。

文匯報報導，黎智英昨日由大律師黃雅斌代表，反對警方執行新搜查令，向高等法院原訟庭法官陳嘉信尋求指示。代表警務處處長的資深大律師孫靖乾陳詞時表示，除非搜查令被上級法院推翻，否則一經發出即生效。黎智英一方則稱，陳官早前就警方2020年獲得的搜查令，已因應辯方申請交還涉LPP及新聞材料，下令暫時封存有關材料，因此在未經法庭下令解封下，警方即使有新搜查令，也不能查閱該些資料。

黎智英一方確認會在下周二（9日）中午前入稟司法覆核。陳官排期8月22日一併審理司法覆核及覆核許可申請，預留一天審期。

警方國安處早前分別曾循港區國安法43條實施細則取得法庭手令，搜查位於將軍澳的壹傳媒大樓及已停運的網媒「立場新聞」辦公室。另警方早於2016年，曾就「七警案」要求傳媒交出新聞材料。

黎智英 高院 手機

上一則

南韓外長挺「一中」 下周訪華 「不容單方改變台海現狀」

下一則

東部戰區使用動車組演練傷員後送

延伸閱讀

緝毒致非裔婦死亡 肯州路易維爾4警察遭控違反民權

緝毒致非裔婦死亡 肯州路易維爾4警察遭控違反民權
金寶市男用氣槍射婦孺 7人受害

金寶市男用氣槍射婦孺 7人受害
挺被控謀殺警察…賓州高院裁決 費城檢方無權更改法律

挺被控謀殺警察…賓州高院裁決 費城檢方無權更改法律
胡錫進喊「擊落波洛西座機」推特被封 刪推文才解封

胡錫進喊「擊落波洛西座機」推特被封 刪推文才解封

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
張常寧與籃球選手吳冠希補辦婚禮。（取材自微博）

中國女排張常寧嫁籃球選手 姚明賀詞：生娃不能放給排球

2022-07-30 08:53
閔亨才在崖洞中。（取材自紅星新聞）

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

2022-07-30 07:00
東部戰區披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」。(視頻截圖)

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

2022-08-02 02:30
中國外交部5日傍晚宣布對裴洛西訪台採取對美反制措施。（圖／取自大陸外交部官網）

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

2022-08-05 09:36
中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00

超人氣

更多 >
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動