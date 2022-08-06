港警獲搜查令欲解封手機內容 黎智英提覆核

港警國安處前年8月拘捕壹傳媒創辦人黎智英 ，並檢取兩支iPhone手機 。黎智英事後要求高等法院裁定手機內有新聞材料及涉「法律專業保密權」（LPP），警方不得查閱，材料暫獲封存。警方上月按港區國安法取得第二張搜查令，入稟要求解封新聞材料，黎智英反對，高院 昨日開庭處理。

明報報導，法官陳嘉信認為，黎須向批出搜查令的裁判官申請撤銷，或透過司法覆核挑戰其決定。黎智英一方明言會申請司法覆核，並獲排期本月22日審理。

報導指出，港警前年檢取黎智英的兩支手機內有逾8000項新聞材料及其他涉LPP的材料。黎事後入稟高院，禁止警方查閱，該案尚未審結，材料暫獲封存。港警今年7月8日，獲第二張搜查令，警務處遂入稟要求高院解封材料，批准警方查閱。

文匯報報導，黎智英昨日由大律師黃雅斌代表，反對警方執行新搜查令，向高等法院原訟庭法官陳嘉信尋求指示。代表警務處處長的資深大律師孫靖乾陳詞時表示，除非搜查令被上級法院推翻，否則一經發出即生效。黎智英一方則稱，陳官早前就警方2020年獲得的搜查令，已因應辯方申請交還涉LPP及新聞材料，下令暫時封存有關材料，因此在未經法庭下令解封下，警方即使有新搜查令，也不能查閱該些資料。

黎智英一方確認會在下周二（9日）中午前入稟司法覆核。陳官排期8月22日一併審理司法覆核及覆核許可申請，預留一天審期。

警方國安處早前分別曾循港區國安法43條實施細則取得法庭手令，搜查位於將軍澳的壹傳媒大樓及已停運的網媒「立場新聞」辦公室。另警方早於2016年，曾就「七警案」要求傳媒交出新聞材料。