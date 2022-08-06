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食神梁文韜主理的大榮華酒樓要收檔 香港經濟見慘

特派員 李春
老牌酒樓大榮華28日要收檔熄燈，港人哀聲嘆氣。(取材自臉書)
老牌酒樓大榮華28日要收檔熄燈，港人哀聲嘆氣。(取材自臉書)

香港老牌酒樓食肆一間間關門，已不算新鮮事，但灣仔大榮華酒樓說要在月底關張了，仍引動人們哀聲嘆氣，因大榮華都要關門，香港經濟就真衰到一定程度了。

大榮華是香港老牌酒樓，主打圍村菜。圍村本意是以石牆包圍的傳統中國村落，在香港有「本地圍」、「客家圍」之分，以菜品看大榮華賣的不是客家菜，而是以香港傳統鄉村風味取勝，豬油撈飯、白水浸烏頭，在香港是有錢人沒錢人都要吃一口的。就算疫情風聲之緊，大榮華亦不愁客源。

大榮華除了老牌地道，還有個活招牌韜哥梁文韜。韜哥在香港是有名的「食神」，他在這間餐廳中一坐，熟客就來了。作為這間餐廳的主理人，他承認大榮華28日就要收檔熄燈，又說近期好多人去酒樓「憑弔」，但酒樓撐到現在也就這樣了。

大榮華結業，算是香港鬧市灣仔的老牌酒家絕唱。香港餐廳酒樓關門，很多是迫於租金高昂，房東只要一加租，酒樓就會關門。但大榮華是自置物業，沒有租金壓力，韜哥說雖無租金壓力，但有人工壓力，60多名員工都是老臣子，不好意思裁員，時勢不好做不下去了，只好大家都散夥。

梁文韜（右二）與大榮華酒樓食客合影。(取材自臉書)
梁文韜（右二）與大榮華酒樓食客合影。(取材自臉書)

大榮華是香港灣仔區老牌酒樓最後一盞燈，食肆酒樓則是香港經濟的一盞燈。香港經濟走到今年，被人說成是沒有最差只有更差。香港經濟今年第一季回落3.9%，很多人盼望第二季經濟能穩住，誰料是進一步回落，連續兩季經濟都收縮，經濟學者說香港經濟已步入衰退。

香港人的財富主要放在房地產上，錢再多一點就會投資到股市。今年香港樓市一蹶不振，加上疫情無休無止，人人都沒了消費意欲，再加上香港中產成批移民，有的學校一上課才知道湊不齊一班學生，或者是學生夠上課的了，老師又不知甚麼時候移民離港了。

北京為此也有點著急，早前內地學界發起一個「香港國際金融中心地位的現狀與展望」研討會，十多間機構百多位學者網上會商香港經濟現狀，重點放在如何保住國際金融中心上，結果實實在在的話不大多。

大榮華招牌菜豬油撈飯。(取材自臉書)
大榮華招牌菜豬油撈飯。(取材自臉書)

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