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香港苦等通關 經濟增長估降至-0.5%

香港特派員李春／香港5日電
香港總商會4日再次下調香港今年經濟增長預測，由2月時預測的1.2%，下調至負0.5%。資料圖為灣仔商廈。 （中通社）
香港總商會4日再次下調香港今年經濟增長預測，由2月時預測的1.2%，下調至負0.5%。資料圖為灣仔商廈。 （中通社）

時值香港上市公司中期業績報告期，大商家紛紛抱怨疫情仍令人擔憂，不能通關影響經濟，商界紛紛調低香港今年經濟增長預期。

香港總商會宣布，將香港今年經濟增長由2月預測的1.2%，下調至-0.5%。指疫情持續逾兩年半，各種限制措施對企業和經濟造成沉重打擊，而供應鏈瓶頸和烏克蘭戰事持續更是令經濟雪上加霜。

香港總商會總裁梁兆基表示，烏克蘭衝突和地緣政治局勢的升溫導致全球通膨上升，美聯儲（Fed）以及其他央行因而需要加快加息步伐，削弱香港和國際市場消費者的購買力之餘，亦會打擊營商信心和投資意欲。

香港與中國及國際持續未能通關，不僅窒礙投資活動，亦令經濟復甦前景難以樂觀。建議為香港制定具體的恢復通關時間表，確保繼續吸引人才和企業到港。

李嘉誠旗下公司昨也公布業績，其長子「長和」主席李澤鉅說，隨著各國放寬或全面取消防疫措施，業務所在多個市場的經濟活動回升，但香港及中國新冠病毒疫情仍令人擔憂，封城及活動限制影響當地業務。因應經營業務所在部分市場衰退風險上升，集團持續大幅下調今明兩年增長預期。

香港另一間大地產商「九龍倉置業」公布中期業績，集團主席兼常務董事吳天海在業績會上說，香港消費已恢復得七七八八，但欠缺遊客消費下，本地消費能力始終有上限。即使香港通關，也存在其他變數影響香港零售，例如中國是否同樣通關、往返香港航班班次等。

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