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安以軒老公涉澳門賭博案遭起訴 恐面臨20年刑期

香港新聞組／香港5日電
安以軒（右）和老公陳榮煉（左）過去一起出席活動。（取材自微博）
安以軒（右）和老公陳榮煉（左）過去一起出席活動。（取材自微博）

安以軒老公、澳門德晉集團前主席陳榮煉，今年1月底農曆過年前遭澳門警方逮捕，本月4日晚間澳門媒體報導，檢察院已完成陳榮煉等9人的控訴書，並正式提出控訴，內容幾乎和澳門賭場大亨、太陽城集團創辦人周焯華（洗米華）一案相同。

澳門日報報導指出，陳榮煉被以不法經營賭博移送檢察院處理，檢察院其後公布初步案情，指陳榮煉涉不法賭博及清洗黑錢等3項罪名，疑似觸犯「執行黑社會組織的領導或指揮職務罪」，最高可處15年徒刑。加上賭博、洗錢、拒絕配合調查等罪，數罪併罰可能會超過20年。

澳門警方並認為，陳榮煉不法經營賭博案，與去年11月周焯華經營不法賭博及洗黑錢為同一案件，周焯華的罪名將在下月2日開審，若罪名成立，最高恐將被判12年有期徒刑。

陳榮煉1月被捕時，雖不在周焯華案起訴的21人名單中，卻已先行卸下德晉集團主席以及執行董事等相關職務。老公出事後，安以軒也悄悄淨空微博，設定僅半年可見，只留下個人和孩子動態，全無夫妻合體身影，一改昔日高調炫富的作風。

外界也對兩人夫妻婚姻生變一事有諸多揣測，安以軒僅在丈夫被逮時透過經紀人表示「藝人私事不作回應，謝謝」。

澳門 微博

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