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尚乘數科「史詩級妖股」 長和割席擬悉售母企股權

記者賴錦宏／綜合5日電
長江集團4日發布公告稱，長江集團旗下公司沒有直接持有尚乘數科的股權，亦與該公司沒有任何業務往來。（新華網）
長江集團4日發布公告稱，長江集團旗下公司沒有直接持有尚乘數科的股權，亦與該公司沒有任何業務往來。（新華網）

在美上市的中概股「尚乘數科」日前股價飆升近130%，收盤報1679美元，市值3107億美元，是美股阿里巴巴市值2452億美元的1.3倍，被稱是2022年的「史詩級妖股」。不料，尚乘數科隔天股價大跌41％觸發熔斷，終場收跌34％至1100美元，市值一日蒸發1071億美元。不少投資人士認為，尚乘數科的股價狂飆，可能與涉李嘉誠概念有關；長江集團昨聲明稱，旗下公司沒有直接持有尚乘數科的股權，與該公司也沒有任何業務往來。

據財聯社，尚乘數科2日盤中股價一度高達2555美元，盤中市值一度升至4728億美元，在全球上市公司市值中排名第9，不只超越騰訊控股，還超越了英偉達、Meta等巨頭。在美上市的尚乘國際2日也一夜暴漲236.54%，收報7美元，市值26.43億美元，成交20.1億美元，進入美股成交榜TOP20。

招股書顯示，尚乘數科的控股股東為尚乘集團有限公司，由李嘉誠的長江和記控股有限公司和澳洲聯邦銀行於2003年成立，而尚乘數科於2019年成立。

尚乘數科CEO李蕾。（新浪財經）
尚乘數科CEO李蕾。（新浪財經）

長江集團表示，該集團於接近10年前已經出售絕大部份持有之尚乘集團權益，現在僅剩餘當時未一併出售之不足的4％極小量權益，現正洽談出售。聲明並說，現時尚乘集團董事局沒有長江集團的代表；長江集團亦沒有參與尚乘集團的營運，對任何業務及計畫一無所知。

近期美股市場頻頻出現這類股價升至誇張水平的上市公司，當地投資者稱之為「迷因股」（meme stock），例如Gamestop、AMC等，都是「迷因股」的經典例子。在美股Reddit論壇上，尚乘數科、尚乘國際是正被熱烈討論的股票之一，與Gamestop、AMC當炒時的情況相似。

有熟悉美國市場的人士指出，相對於香港證監會較為進取的監管作風，美國SEC較少只因股價異動而出手調查，使美股市場更易出現「迷因股」。

金利豐證劵研究部董事黃德几指出，即使尚乘數科股價3日從高位回落，仍然遠遠脫離基本因素，他認為股價從高位計，累積下跌九成九也不出為奇，即使偶有反彈，投資者也絕對不宜沾手。

股價 美股 投資

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