珠澳免隔離通關 口岸客流激增

香港示意圖。(圖：shutterstock)

珠澳口岸恢復免隔離通關，珠海市新冠肺炎疫情 防控指揮部3日中午發布《關於調整自澳門 入境人員健康管理措施的通告》（下稱《通告》），8月3日18時起，自澳門入境珠海人員免集中隔離，須持24小時內新冠病毒核酸檢測 陰性結果證明，入境後須落實「3天2檢」。

大公報報導，青茂口岸等通關客流增加，澳門治安警察局呼吁旅客錯峰出行，澳門旅遊業界亦迎來﻿復甦，冀把握暑假檔期，籌備優惠措施，吸引廣東客赴澳遊。

通告指出，根據當前疫情形勢變化，經珠澳聯防聯控機制協商一致，8月3日18時起，自澳門入境珠海人員須持24小時內新冠病毒核酸檢測陰性結果證明。自澳門入境人員須提前通過「健康珠海」小程序落實申報，入境後主動向目的地所在社區、單位、酒店報備，落實「3天2檢」（已持有24小時內核酸檢測陰性證明抵珠後視為完成第1次，入境後48小時內再完成1次核酸檢測），前3天原則上「兩點（居住點和工作點）一線」，不乘坐公交車等公共交通工具，不聚集、不聚餐。

由於拱北口岸舊旅檢大廳封閉進行消防改造，新旅檢大廳正在安裝設備，旅檢大廳須延遲至8月5日6時投入使用。不少通關客選擇鄰近的青茂口岸通關，在距離珠澳通關免隔離措施生效尚有一小時，青茂口岸外便已聚集不少等候通關人士，現場警務人員陸續增設圍欄維持秩序。澳門治安警察局呼吁，由於青茂口岸大堂空間有限，出行前應留意實時信息平台發布的信息，留意通關人流，錯峰出行。澳門交通事務局也協調巴士增加班次，以加快疏導乘客前往港珠澳大橋等其他口岸通關。

澳門旅遊業議會有關人士說，澳門旅遊業亟待﻿復甦，近兩三周還屬於暑假的黃金檔期，業界和政府部門均可采取不同優惠措施吸引廣東遊客赴澳短線遊。廣東省拱北口岸中國旅行社工作人員稱，隨著澳門疫情趨穩向好，通關所持的核檢證明可望從24小時內進一步放寬到48小時乃至7天內，將吸引更多內地客赴澳遊。