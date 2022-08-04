港府7日再發放消費券 636萬人合資格

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

第二階段5000元（港幣，下同，約637美元）消費券，第一期將於7日發放，621萬人獲發首期2000元；另外，15萬名新登記及新抵港人士將分期獲得1萬元，首期先領取3000元。符合資格的市民，近日已陸續收到港府透過特定電話號碼發出的短訊通知，約636萬名獲核實資格的市民，7日可獲發放消費券。

大公報報導，各零售店、食肆和商場近日紛紛加推優惠吸客，包括折扣價購物、優惠券回贈和大抽獎等。有飲食業界人士估計，新一輪消費券派發可以為業界帶來小陽春，料持續一個月，生意可望增加一成，當中以年輕人消費力較強。

第二階段消費券即將到手，各大商場積極推出優惠攻勢吸客。嘉裡旗下九龍灣MegaBox商場，周日推出多個消費券獎賞活動，送出合共總值逾100萬元回贈。恆地旗下七大商場由下周五起，推出夏日購物獎賞，計劃大派6000張戲院禮券。

跟過往一樣，市民當日可以直接經支付平台領取，八達通卡持有人則可透過補貼領取站、應用程式、指定超市或便利店獲得。OK便利店表示，凡首次以八達通成功領取第二階段首期2000元消費券，將額外獲贈20元OK現金券；至於7-Eleven便利店，於8月7日至9月30日期間，購買300元現金券亦將送30元。

稻苗學會榮譽會長黃傑龍表示，餐飲業界均期望消費券有助提振經濟，但對比去年及上一批消費券，今次情況略有不同。去年第一次發放有新鮮感，市民特別手鬆，消費更多；上一輪發放，適逢晚上重開，也帶動氣氛；今次派發遇上加息、通膨、外圍經濟不穩定，餐飲業界面對成本上漲等壓力，將難以提供較多折扣，只可以從菜式花款等方面著手。

若市民選用八達通領取消費券，首日將獲發2000元消費券，10日1日收取另外2000元，最後1000元會在合資格消費滿4000元後翌月16日才會收取，最早日期為今年12月16日。

另外，港府在第二階段消費券引入「DQ制度」，即市民如果已永久離開或有意圖永久離開香港 ，不符合領取消費券資格，但市民若有異議，仍然可以提出複檢。

截至8月1日，港府剔除重復申請後，共收到約15.8萬宗複檢申請，當中約10.4萬宗申請複檢成功，有關登記人資格獲核實，並已獲發相關短訊通知，同樣可於8月7日獲發放消費券。