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港7月PMI放緩 全年GDP料萎縮1.7% 零售估難起色

香港新聞組／香港4日電
香港7月PMI放緩，外界預估零售難有起色，全年經濟料萎縮1.7%。（中新社資料照片）
香港7月PMI放緩，外界預估零售難有起色，全年經濟料萎縮1.7%。（中新社資料照片）

隨著疫情放緩，市場需求轉佳，標普7月香港採購經理指數（PMI）連續4個月處於擴張區域，錄得52.3水平，惟較6月放緩。由於市場人才流失，企業增加成本挽留員工，以及原材料和運輸價格上漲，令到整體投入成本連漲22個月。

明報報導，此外，大和發表兩份報告跟進香港的經濟發展，看淡香港下半年的經濟，並將全年經濟預測再次下調至萎縮1.7%。大和又認為第二期消費券發放的正面影響有限，預期本地零售業於未來幾季仍不會見到起色。

7月的數據顯示，香港PMI由6月份的52.4降至52.3，反映私營經濟連續4個月高於50水平的盛衰分界線。受惠於新冠疫情趨穩及防疫措施放緩，有利於企業新接訂單和增產，均錄連續四個月升幅，整體經濟持續改善。值得留意的是，反映價格方面的整體投入成本，受採購價格與員工成本帶動，持續錄得22個月升幅。由於就業市場再現緊張，當中不少為自願離職者，公司為了挽留及吸納人才，將員工薪酬調高，令7月的員工成本向上。

香港出口數字則反映貿易情况依然受疫情影響，銷往中國內地的訂單量連續14個月萎縮，銷往海外的訂單量為第二個月萎縮。調查顯示，疫情繼續衝擊內地市場需求。在船期延誤的情况下，供應商表現亦錄連續15個月倒退。展望未來一年，香港私營企業於7月由看淡轉為樂觀。業界憧憬疫情紓緩、內地放寬防疫限制後，經濟得以持續復蘇，看好前景。

大和表示，由於美國及歐洲將陷入衰退或滯脹，加上中國經濟放緩，相信今年下半年及明年香港的經濟環境將變得更為嚴峻。雖然消費券發放可起提振作用，但並無法抵消海外及本地疲弱的投資需求。

香港 疫情 防疫

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